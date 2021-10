Huma Abedin, la asistente de Hillary Clinton, reveló en su libro que fue agredida sexualmente por un senador

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Huma Abedin, asistente de Hillary Clinton, escribió un libro de sus memorias en el que denunció haber sido agredida sexualmente por un senador estadounidense, un hecho que había mantenido en silencio hasta que las acusaciones contra el juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh la motivaron a hablar sobre este incidente años después.

Abedin, en su libro titulado Both / And: A life un many worlds, detalló que la agresión sexual presuntamente sufrida fue durante su época asesorando a Clinton era senadora para el estado de Nueva York, entre 2001 y 2009.

Sin embargo, la asesora de la ex primera dama no nombró al presunto agresor ni al partido en el cual pertenecía, según informó el periódico The Guardian, que obtuvo una copia anticipada del libro que aún no ha salido a la venta.

Relató Abedin que el suceso ocurrió luego de una cena en Washington en la que asistieron algunos senadores y ayudantes; sin embargo, no estaba Clinton.

“Terminé saliendo con uno de los senadores, y pronto nos detuvimos frente a su edificio y me invitó a entrar para tomar café. Una vez dentro, me dijo que me pusiera cómoda en el sofá“, escribió Abedin en sus memorias.

Añadió a su relato que el senador se había quitado la chaqueta, se arremangó y preparó un café mientras continuaban hablando, momentos antes de que todo cambiara.

“Entonces, en un instante, todo cambió. Se dejó caer a mi derecha, puso su brazo izquierdo alrededor de mi hombro y me besó, metiendo su lengua en mi boca y me presionó contra el sofá”, señaló en su libro.

Longtime Hillary Clinton aide Huma Abedin describes sexual assault by US senator https://t.co/Xzr0dw6cH2 — The Guardian (@guardian) October 26, 2021

Abedin aseguro sentirse tan conmocionada por la acción del senador que procedió a apartarlo. “Todo lo que quería era que se borraran los últimos 10 segundos”, afirmó.

La asistente de Clinton expresó que la reacción del senador fue de sorpresa, y procedió a disculparse diciéndole que había malinterpretado las cosas.

Añadió Abedin en su libro que en ese momento trataba de considerar cómo irse del lugar sin que las cosas terminaran mal, a lo que el senador le preguntó si quería quedarse.

“Entonces dije algo que solo se le habría ocurrido a mi versión veinteañera: ‘Lo siento mucho’, y me fui, tratando de parecer lo más indiferente posible“, dijo.

Los momentos después de la presunta agresión

Tras los hechos, se mantuvo alejada del senador durante unos días, y relató que se había encontrado con él en Capitol Hill, y asintió con la cabeza cuando le preguntó si todavía eran amigos.

Contó que en unos instantes después Clinton se unió a ellos, y escribió: “Como si supiera que necesitaba que me rescataran a pesar de que no le había dicho nada sobre esa noche”.

Luego de todos estos incidentes, Abedin contó que mantuvo amistad con el senador y había “enterrado” el incidente, pues quiso olvidar este episodio y borrarlo de su mente.

Estuvo casada con el entonces congresista Anthony Weiner, quien protagonizó un escándalo sexual al ser atrapado enviando fotos explícitas de sí mismo a mujeres, comprometiendo sus aspiraciones a la alcaldía de Nueva York en 2013. Se divorciaron en 2017 y tienen un hijo.

En su carrera vinculada a la política, Huma Abedin fungió como asistente de Clinton en el Senado, luego fue subjefa de gabinete cuando Hillary sirvió como secretaria de Estado en la presidencia de Obama y fue vicepresidenta de la campaña presidencial de Clinton en 2016.

