¡Sorpresa en la UFC! Brasileño Glover Teixeira se corona campeón a los 42 años [VIDEOS]

El luchador brasileño Glover Teixeira se proclamó campeón mundial de los pesos semipesados ante el polaco Jan Blachowicz en el evento UFC267 disputado este sábado en el Etihad Arena de Emiratos Árabes Unidos.

Teixeira, a sus 42 años, dio la sorpresa al someter en el segundo asalto a Blachowicz y proclamarse campeón de la UFC en la categoría de las 205 libras. El ruso Petr Yan se proclamó campeón interino del peso gallo en la misma cartelera. El sueco Khamzat Chimaev protagonizó la mejor actuación de la noche.

El de Sobralia sabía que estaba ante la última oportunidad de su carrera de inmortalizar su nombre y no dejó lugar a la especulación. Sabedor de la potencia del polaco, derribó al ya excampeón y se apoyó en su juego a ras de lona para mojar la dinamita de Blachowicz. El brasileño tenía un plan y lo ejecutó a la perfección.

Teixeira, cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño, sembró trasladando la contienda al suelo y recogió sus frutos al negar las virtudes del polaco desde el comienzo del duelo. Mantuvo el control durante el primer asalto y, tras los intentos de Blachowicz de mantener la distancia, también lució en el breve intercambio de golpes de pie que protagonizaron.

No solo no rehuyó al polaco sino que conectó con contundencia para hacer caer a su rival.

El brasileño continuó con el trabajo en el suelo y mermó a un sobrepasado golpeando con dureza a un Blachowicz que firmó su sentencia de muerte al dar la espalda a su rival. No pudo hacer nada para evitar que Teixeira aprovechara la posición y lo finalizase por medio del arte suave del sometimiento.

Glover, siete años después de caer ante el estadounidense Jon Jones en su última oportunidad por el título, alzó el cinturón de peso semipesado. Teixeira se convierte en el campeón más mayor en la historia moderna de la UFC con 42 años y 2 días. It's never too late to become CHAMPION OF THE WORLD 🌎



[ @GloverTeixeira | #UFC267 ]

