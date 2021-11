Se ganó la lotería y renunció a su trabajo para convertirse en una cazafantasmas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hasta hace algunos días Laura Hoyle, de 39 años, trabajaba en una empresa especializada en temas de logística, no le iba mal, tenía un sueldo con el que podía subsistir, además como parte de las prestaciones tenía un auto que usaba para que sus trayectos fueran más cortos.



Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados cuando compró un billete de la lotería y se la ganó.



Laura Hoyel quien vive en Nottinghamshire, un condado no metropolitano de Gran Bretaña reveló que por su cabeza jamás pasó haber sido la ganadora del premio mayor de la lotería, incluso, recordó que tenía tan poca expectativa del premio que no revisó si había ganado algo.



Fue hasta que recibió un correo electrónico donde le pedían que fuera a reclamar su premio que se enteró que era una de las tantas ganadoras de la lotería. Pese a recibir este correo, Hoyel no tenía idea de que había sido la ganadora del premio mayor.



Una vez que se enteró que tenía mucho dinero, renunció a su trabajo y también tuvo que devolver el auto, pero de inmediato fue en busca de otro, un Porsche.



“Entre la lotería y lo ahorros que tenía pudimos dar la entrada del auto y usarlo de inmediato. Es increíble conducirlo e incluso los perros parecen bastante satisfechos”, reveló la ganadora al Daily Mail.



De acuerdo con el mismo medio, Laura Hoyel recibirá cada mes $ 13,862.76 mil durante 30 años, fortuna que la orilló a tomar una increíble decisión ¡dedicarse de tiempo completo a ser una cazafantasmas!



Mientras Hoyer dedica gran par de su día a una de sus grandes pasiones, su esposo Kirk Stevens, de 37 años, sigue trabajando como ingeniero aeronáutico en Rolls Royce, aunque está pensando seriamente en renunciar y unirse al equipo de su mujer e ir en busca de fantasmas.



“Tanto como si crees en fantasmas o no, toda esta experiencia se debe a nuestra victoria y ahora que lo hemos logrado nos damos cuenta de que haber ganado el sorteo de Set For Life nos brindará muchas oportunidades futuras. No solo con la investigación paranormal, sino con todas nuestras aficiones”, dijo la ganadora.

