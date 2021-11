Clínica de fertilidad implantó embriones equivocados a una pareja; cuatro meses después del nacimiento se dieron cuenta del error

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una pareja de California demandó a una clínica de fertilidad por una negligencia médica que los llevó a vivir momentos de angustia por estar criando a una bebé que no era suya y desconocer el paradero de su verdadera hija.



De acuerdo con la pareja afectada, durante cuatro meses estuvieron cuidando a una niña que no era suya y se dieron cuenta de ellos porque una corazonada les decía que no era su hija, pero el motivo que los llevó a realizarle una prueba de ADN fue el tono de piel de la pequeña, que era más obscuro que el de ellos.



Según ha recordado la pareja, en la clínica de fertilización intercambiaron los embriones por equivocación con el de otra familia y así durante más de 30 semanas las madres estuvieron embarazadas de un bebé que no era el suyo.



No obstante, los registraron como sus hijos, se encariñaron y con el tiempo se empezaron a dar cuenta de que algo en ellos no checaba y después de una prueba minuciosa salió a flote la verdad.



De acuerdo con uno de los padres de las niñas afectadas, la clínica cayó en una negligencia médica en el proceso de fecundación in vitro hizo que se intercambiaran los embriones de dos parejas.



Como era de esperarse, la pareja de Los Ángeles, California, demandará a la clínica por negligencia médica, además comunicó que esta no es la primera vez que la clínica se mete en un problema legal por intercambiar embriones y espera que su caso sirva para que muchas parejas que están en un tratamiento in vitro pongan mucha atención al momento de elegir una clínica.



Hasta el momento la clínica acusada de negligencia médica no se ha pronunciado sobre este escándalo que no ha dejado de sonar en los medios de comunicación, así como entre las parejas que son pacientes del sanatorio.

