“Hubiera preferido morir yo”, hispano que provocó una tragedia en la autopista de Colorado

El 25 de abril de 2019 el hispano Rogel Aguilera-Mederos tenía un encargo: transportar un camión cargado de troncos de árboles a través de las montañas de Colorado.



Pese a que Aguilera-Mederos no conocía las rutas de montaña, que por muchos conductores suelen ser peligrosas porque se arriesgan a quedarse sin frenos durante la bajada, aceptó el trabajo.



Sin embargo, todo terminó en tragedia: protagonizó un fuerte accidente vial en el que fallecieron cuatro personas y otras 10 resultaron hospitalizadas con fuertes quemaduras provocadas por la explosión que se inició tras el impacto.



Dos años después del incidente, Rogel Aguilera-Mederos ofreció una entrevista a Telemundo en donde con lágrimas en los ojos ofreció disculpas a los familiares de las cuatro personas que murieron y les aseguró que jamás tuvo la intención de provocar un accidente de tal magnitud.



“Hubiese preferido morir yo antes que esas personas y Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Dios sabe cuántas veces le he preguntado por qué ellos y no yo”, dijo el hispano desde la prisión en el condado de Jefferson donde se encuentra encarcelado.



Aguilera-Mederos, quien se encuentra esperando conocer su sentencia tras haber sido condenado por 27 cargos entre ellos el de homicidio vehicular, contó que aquella ocasión el camión que venía manejando perdió los frenos y que los de emergencia no le funcionaron.



Al perder los frenos, su camión se impactó contra 28 autos que resultaron severamente dañados tras una explosión.



“Quiero decirles a esas familias (de las víctimas) que eso (el choque) nunca fue intencional, nunca. Quisiera hablar con ellos cara a cara, decirles que lo siento mucho y que me perdonen”, dijo Aguilera-Mederos.



En la entrevista, al chofer se le cuestionó por qué no tomó la rampa de desaceleración para evitar el accidente y aseguró que en aquel momento no vio las rampas: “Es un momento difícil de explicar”.



“El corazón se te acelera, las manos te sudan y no sabes qué hacer. Dios sabe cómo yo soy, no le llamaría arrepentimiento, le llamaría a que hubiera preferido morir yo antes de que esas personas y Dios sabe que estoy diciendo la verdad”, dijo Aguilera-Mederos.

