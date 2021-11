Increíble: anciana de 105 años rompe récord mundial en carrera de 100 metros en Estados Unidos [Video]

Dicen que la edad es solo un número. Así lo demostró Julia Hawkins, quien a sus 105 años de edad impuso un récord mundial en una carrera de 100 metros planos.

Hawkins, conocida como Hurricane, se convirtió en la persona más longeva en completar la prueba de los 100 metros lisos, correspondiente a los National Senior Games.

Est evento se llevó a cabo esta semana en Luisana, Estados Unidos. La exmaestra de secundaria hizo el recorrido en 1:02:95, algo inédito para una persona de 105 años.

“Mantenerse activa es una de mis pasiones más importantes. Creo en los momentos mágicos, pensando en las cosas que ves y haces y siento más de lo habitual. Están absolutamente fuera de este mundo, son tan inusuales. Y maravillosos. Cada que corro, es un momento mágico”, dijo Hawkins a USA Today.

Julia Hawkins, una anciana récord

Pero este no es el único récord de Hurricane, quien cumplirá 106 años de vida en febrero del año que viene. En 2017 corrió los 100 metros liso más rápidos para la categoría de personas con edad de 100 a 104 años en Birmingham.

Age is just a number.

No, really.

Just ask Julia Hawkins who, at 105 years old, set a world sprinting record. pic.twitter.com/m5fzijyyGu— USA TODAY Sports (@usatodaysports) November 11, 2021

Durante la entrevista con USA Today, la originaria de Luisana confesó que su interés por el atletismo se dio cuando tenía 101 años. A esa edad ganó varias pruebas de 50 y 100 metros lisos.

“Cuando empecé a correr descubrí que era un placer, disfruté hacerlo. Estoy más orgullosa de mis hijos y de mi marido. Son cosas que, simplemente, no se pueden superar”, culminó. Here she is in all her glory: 105 year old Julia Hawkins of Baton Rouge, Louisiana set a world record, this past weekend, when she ran 100 meters.

She’s funny, energetic, and as we learned when we met her, tender, when she start to tell her own story. pic.twitter.com/jLZhHR2QBH— David Begnaud (@DavidBegnaud) November 9, 2021

