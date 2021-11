Sin sudar la camiseta: conoce el millonario salario que percibe Sergio Ramos sin haber jugado su primer partido con el PSG

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La salida de Sergio Ramos del Real Madrid no está teniendo un desarrollo agradable. El defensor español fichó por el París Saint-Germain a principios del mes de julio y hasta los momentos no ha podido debutar. Bajo estas circunstancias, el ex jugador merengue está cobrando su millonario salario tranquilamente, sin derramar una gota de sudor.

A pesar de que se están viendo avances en su recuperación, los medios franceses comienzan a murmurar sobre el fichaje de Sergio Ramos. Sin duda alguna, el futbolista llegó con un gran palmarés a su espalda, pero las lesiones hacen que los aficionados pierdan un poco la paciencia.

Para echarle más leña al fuego, el diario francés L’Équipe reveló cuánto cobra el defensor español sin la necesidad de haber jugador su primer partido. Los reportes indican que Ramos cobra €6 millones de euros netos al año ($6.8 millones de dólares), esta cifra lo coloca como uno de los mejores pagados de la institución francesa.

¿Cuándo regresa Sergio Ramos?

No todo estaría perdido para el ex defensor del Real Madrid. Los reportes indican que luego de la fecha FIFA, el español podría tener la oportunidad de debutar con el PSG.

“Sergio Ramos está muy cabreado con la interpretación que la prensa española ha hecho de la información de Le Parisien. Ya está tocando balón y va a entrenar con el grupo esta semana. La idea es que debute el 20 de noviembre ante el Nantes”, reveló el periodista Eduardo Inda a través de El Chiringuito. View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos)

También te puede interesar:

· Video: Así fue el encuentro entre Messi y Sergio Ramos por primera vez como compañeros en el PSG

· Escasez de cabello en el PSG: los futbolistas del París Saint-Germain lucieron brillantes calvas en los vestuarios

· ¿Será esta la vencida? Sergio Ramos tendría una nueva fecha para debutar con el PSG [VIDEO]