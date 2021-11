Adele se sincera al contar todas sus confesiones en la entrevista con Oprah Winfrey

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adele finalmente volvió a los escenarios luego de estar ausente por cinco años y su repentino regreso sorprendió a más de un internauta. Está más que claro que Adele quiere nuevamente contagiar a todos sus fanáticos con buena música, demostrando que seguirá siendo una de las mejores voces del pop actualmente.

La intérprete de ‘Rolling In The Deep’ necesitaba un tiempo para enfocarse consigo misma, al estar abrumada con diversos asuntos personales no podía concentrarse para realizar su nuevo proyecto discográfico. Posteriormente, Adele se vio totalmente devastada cuando se divorció de Simon Konecki, quien es el padre de su único hijo, Angelo, de nueve años.

Se podría decir que Adele se encontraba bastante inestable durante esos cinco años debido a todos los problemas personales que se le presentaron y no estaba en la obligación de contar más detalles. Sin embargo, la cantante británica de 33 años pudo abrir su corazón en la entrevista de dos horas que tuvo con la comunicadora estadounidense Oprah Winfrey en el especial de CBS ‘Adele: One Night Only’ el pasado domingo por la noche.

Esta conversación ajena con Oprah Winfrey en su mítico jardín de entrevistas fue la ocasión perfecta para que Adele se sincerara sobre todas esas cuestiones que han hecho de su vida una ocupación agravada. La celebridad fue directa al grano y relató su experiencia sobre cómo se sintió al divorciarse de Simon Konecki en el 2018 y su proceso de adaptación al ser madre soltera. “Es un proceso: el proceso de divorcio, el proceso de madre soltera… No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre“, expresó.

Asimismo, la ganadora de 15 premios Grammy destacó lo siguiente: “Se trata del proceso de llegar por ti misma todos los días, de aparecer por ti misma todos los días. Y más aún administrando un negocio. Mucha gente sabe de lo que estoy hablando y yo también siento que hice malabares con esas cosas. Y tenía ganas de no hacerlo más. Me dolían los pies de caminar a través de todo ese cemento”, puntualizó Adele.

Se han visto casos en cómo una persona llega a sumergirse al despecho en el alcoholismo cuando se siente totalmente inestable debido a una ruptura amorosa. Esto mismo le sucedió a Adele cuando terminó con Simon Konecki, detallando que el alcohol estuvo en medio de su vida y logró apartarlo a un lado para centrarse consigo misma. “Una vez que me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada“, comentó. View this post on Instagram A post shared by Oprah (@oprah)

Adele supo encontrar la felicidad cuando conoció a Rich Paul, el agente deportivo estadounidense de la NBA y actual representante de LeBron James, pues la cantante confirmó su relación mediante unas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram. En su entrevista con Oprah Winfrey, Adele habló maravillas sobre su nueva pareja, agregando que es la primera vez que se ama a sí misma y ha estado abierta “a amar y ser amada por otra persona”.

Es tan gracioso… Es gracioso, sí. Y muy inteligente. Ya sabes, es muy, muy inteligente. Es increíble verlo hacer lo que hace. Y lo fácil que es la relación. Ha sido muy sencillo” Adele

En otro orden de ideas, Adele tocó en la entrevista un tema que la ha perseguido desde siempre: su problema de sobrepeso. Recordemos que la artista británica rebajó 45 kilos luego de sufrir problemas de ansiedad debido a su complejo. “Tenía unos ataques de ansiedad terribles tras romper mi matrimonio y cuando iba al gimnasio los mantenía a raya; así que empecé a ir a diario”, detalló Adele.

Luego de volver a los escenarios tras cinco años de ausencia, la artista británica estrenó su primer sencillo ‘Easy on Me’ perteneciente a su quinto álbum ’30’, el cual ya Adele reveló el tracklist oficial de las canciones que conformarán dicho proyecto discográfico. La intérprete de ‘Hello’ destacó que su próximo EP se lo dedicará a su hijo Angelo, quien tiene actualmente nueve años de edad.

“Es una forma de demostrarle quién soy”. “Todo el álbum no es sobre él, se trata de mí y solo quería que me escuchara hablar profundamente sobre quién soy y cómo me siento”. Y ha añadido: “No sé si alguna vez podré tener esa conversación con él en la vida real”. Adele

Sigue leyendo: