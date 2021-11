La abuela que causó polémica en redes por preferir viajar antes que cuidar a sus nietos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una abuela ha generado polémica no solo en Brasil, su país natal, sino en otras partes del mundo luego de que una gran decisión que tomó en su vida se volviera pública y por ende, viral al ser compartida por usuarios de las redes sociales, la cual le ha traído halagos pero también muchas críticas.

Josefa Feitosa es un mujer de la tercera edad y la cual trabajó gran parte de su vida en el sistema penitenciario brasileño. Una vez llegada su jubilación, sus hijos supusieron que su madre ahora tendría tiempo de sobra para ayudar en el cuidado de sus nietos; sin embargo, ella ya tenía otros planes.

Resulta ser que Josefa optó por vender su casa, sus muebles y algunas otras pertenencias para tener el dinero suficiente que le permitiría viajar por el mundo en lo que le resta de vida. De hecho, tiene una cuenta en Instagram en donde comparte sus aventuras en los países que visita.

A sus 62 años, Josefa disfruta viajar con mochila al hombro por el mundo. Los primeros sitios que visitó se encontraban en Europa y ha ido ya a varias regiones de Asia y África, conociendo así un total de 40 países en 2 temporadas. View this post on Instagram A post shared by Josefa Feitosa (@joviajando)

Luego de que su cuenta en Instagram se volviera viral, algunos medios locales se dieron a la tarea de buscar a su familia y en algunas entrevistas dadas por sus hijos, estos aseguraron que en un principio les molestó la decisión que tomó su madre; sin embargo, con el paso del tiempo, han aceptado su voluntad. View this post on Instagram A post shared by Josefa Feitosa (@joviajando)

Posteriormente, la abuela concedió una entrevista a otro medio brasileño en donde aseveró que las abuelas “no deben criar a sus nietos”, indicando que se siente muy orgullosa de sus 3 hijos pero que esa labor le corresponde a ellos. View this post on Instagram A post shared by Josefa Feitosa (@joviajando)

Además, aseguró que con su historia espera inspirar a otras abuelas y adultos mayores a concretar sus proyectos personales que, quizá, por hacerse cargo de su familia, dejaron a un lado. View this post on Instagram A post shared by Josefa Feitosa (@joviajando)

Algunos usuarios de las redes sociales han aplaudido la actitud de la mujer mientras que otros la han criticado pues consideran que no hay nada más importante que el amor a la familia.

Te puede interesar:

* Anciana se vuelve viral por su reacción al probar pizza por primera vez

* Una abuela de 93 años viaja de voluntaria a un orfanato en Kenia

* Por 25 años, abuela vistió esta camiseta cada 4 de julio sin saber que cometía garrafal error