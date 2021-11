Violencia sin freno: otro video captó balazos a plena luz en calle de Nueva York; dos heridos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

NYPD divulgó ayer otro video de violencia campante en las calles de Nueva York, a plena luz. Las nuevas imágenes captaron el momento en que un hombre armado disparó a plena luz del día en una calle de Brooklyn (NYC), la semana pasada.

La escena violenta tuvo lugar alrededor de las 3 p.m. del jueves 11 de noviembre en las afueras de 1126 Fulton St. en Bedford-Stuyvesant y puso a varias personas a correr en busca de refugio, según muestran las imágenes proporcionadas por la policía de Nueva York.

Cuatro hombres peleaban en la calle cuando el pistolero desconocido se les acercó y disparó a una víctima por detrás a corta distancia, según el video. El herido cayó a la calle mientras los otros involucrados, incluido el atacante, huyeron del lugar a pie.

La policía dijo que el pistolero también le disparó a otro hombre. Ambas víctimas fueron hospitalizadas en condición estable. El sospechoso seguía prófugo anoche y los investigadores también buscan interrogar a los tres hombres involucrados en la disputa captada por la cámara, destacó New York Post.

Una escena de violencia similar fue captada en video cuando unos hombres se abrieron fuego en una calle del Bronx la mañana del lunes, rodeados de caminantes.

Durante los primeros 10 meses de 2021, la ciudad sumó 1,324 balaceras, un aumento de dos docenas en comparación con la misma época del año pasado y casi el doble de los niveles pre pandémicos. En muchos casos las víctimas son caminantes alcanzados por balas perdidas. La tendencia no ha bajado en noviembre.

Hasta el 10 de octubre, 19 menores de 17 años habían muerto en tiroteos en la ciudad de Nueva York este año, frente a siete durante el mismo período en 2020 y tres en 2019, acotó Fox News. Los últimos reportes implican a sospechosos cada vez más jóvenes disparando y acuchillando en las calles de Nueva York, presumiblemente vinculados con pandillas.