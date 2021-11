El vestido blanco de Jennifer López hace que todos hablen de su trasero, por la abertura que tiene atrás

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sencillamente espectacular. Jennifer López tiene 52 años y luce sencillamente espectacular. Y el vestido blanco con el que se dejó ver en Instagram así también lo confirma. La cantante se dejó ver en Las Vegas y acompañó la publicación de dos fotografías con este mensaje: “Glow time in Vegas”.

Pero más allá de la belleza de su rostro, todos hablan de la belleza de su cuerpo, y también de su trasero. Sobre todo porque esté vestido dejó toda su espalda al desnudo hasta la base de sus glúteos, destacando así esta pronunciada curva que tan famosa la ha hecho en la industris del entretenimiento.

Jennifer López no descarta casarse por cuarta vez

Con tres matrimonios fallidos a sus espaldas y dos compromisos que se cancelaron poco antes de que se celebrara la supuesta boda, cualquiera pensaría que Jennifer Lopez ha perdido la fe en la institución del matrimonio, pero no es así. La diva del Bronx se vistió por última vez de novia hace unos meses, aunque no para darle el ‘sí quiero’ a su ex Alex Rodríguez, como estaba previsto, sino para el rodaje de su nueva comedia romántica ‘Marry Me’, en la que comparte protagonismo con Maluma y Owen Wilson.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que muy pronto volvamos a verla de blanco y camino del altar para poner así el broche de oro a su historia de amor con Ben Affleck, que retomó por sorpresa hace unos meses diecisiete años después de cancelar su esperadísimo enlace debido a la presión mediática.

“Sí, supongo que sí…”, ha asegurado cuando le han preguntado acerca de esta posibilidad en el programa ‘Today’. “Ya me conoces, soy una romántica. Siempre lo he sido. He estado casada unas cuantas veces. Y sigo creyendo en los finales en los que viven felices para siempre. Sin duda. Al cien por cien”, aseveró JLo según destaco Showbiz.

El famoso actor debería tomar buena nota de las declaraciones de su novia porque a ella no le importa lo más mínimo lo que pudiera pensar el resto del mundo de un hipotético cuarto enlace.

“A ver, si no puedes reírte de ti mismo… No pienso en esas cosas. Soy un ser humano, como todo el mundo, he tenido mis altibajos y he cometido errores. Pero estoy muy orgullosa de lo que he conseguido en mi vida y quien soy como persona y madre y actriz. No pasa nada, todos tenemos cosas así”, ha añadido.

