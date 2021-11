Video: LeBron James fue expulsado tras dejar sangrando a un rival con salvaje codazo en la cara

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Complicado, así ha sido el primer tramo de la temporada de NBA para Los Angeles Lakers, debido los resultados negativos y las lesiones. Además, el equipo sufrió este domingo la expulsión de LeBron James, en la victoria (116-121) contra los Detrot Pistons.

Al inicio del tercer cuarto, la estrella de los Lakers acabó expulsado por segunda vez en su carrera, tras darle un codazo en el rostro a Isaiah Stewart, pívot de los Pistons, mientras se ejecutaba un tiro libre. Al Rey lo castigaron con una falta flagrante tipo 2.

¡ATENCIÓN! En el duelo entre Pistons y Lakers de la #NBAxESPN, el Rey Lebron agredió a Isaiah Stewart y se caldearon los ánimos. 🏀🔥 pic.twitter.com/O1mclN5VUX — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2021

Con el ojo derecho ensangrentado, Stewart encaró a James y se desató la trifulca en el Little Caesars Arena. Sus compañeros, entrenadores y miembros de seguridad de la cancha lo tuvieron que sujetar, en vista de que el jugador estaba muy enfadado. LeBron and Isaiah Stewart get into it 😳



Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY— Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2021

Mientras sus compañeros lo acompañaban para retirarse de la pista, Stewart volvió escaparse para continuar el pleito contra LeBron. El pívot de 20 años de edad también fue expulsado. Los árbitros, asimismo, señalaron una falta técnica al base Russell Westbrook. LeBron James expulsado tras un codazo sobre Isaiah Stewart. ❌



Varias veces tuvieron que calmar a Stewart que seguía tras el jugador de los Lakers y su ceja continuaba sangrando. 😳 pic.twitter.com/Horum6MCP7— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 22, 2021

“Stewart trató de ser físico con LeBron, y LeBron hizo lo mismo (…). Todos saben que LeBron no es un tipo sucio. Tan pronto como lo hizo, miró de nuevo a Stewart y dijo: ‘Oh, Dios mío, no traté de hacerlo'”, declaró Anthony Davis después de finalizar el partido. The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021

Davis agregó: “No sé lo que Stewart estaba tratando de hacer. Nunca he visto a un jugador ponerse así. Tienes un corte arriba tu ojo, accidentalmente, no fue a propósito. No íbamos a permitir que él siguiera acusando a nuestro hermano de esa manera”.

En sus 18 temporadas en la NBA, El Rey solo había sido expulsado una vez: en 2017, cuando jugaba en los Cleveland Cavaliers y enfrentaba al Miami Heat, su exequipo. Con este resultado, los Lakers (9-9) suben al octavo puesto de la Conferencia Oeste.

Isaiah Stewart running after LeBron pic.twitter.com/wb23SyWYle— NBA Retweet (@RTNBA) November 22, 2021

