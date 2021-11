Toni Costa dice que está agradecido de los haters

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El bailarín Toni Costa compartió una imagen en Instagram junto a Alaïa, su hija con la presentadora boricua Adamari López, por el Día de Acción de Gracias. La tierna foto, en la que Costa sostiene en brazos a su hija, está acompañada de un largo texto de agradecimiento de Acción de Gracias.

“Ayer pasamos el Día de Acción de Gracias en familia y amistades y estoy muy agradecido de tener la hija que tengo que me da la vida y me llena mi corazón. Agradecido de todo lo bueno que la vida me ha dado. Volvería a vivir cada cosa que me ha pasado porque eso me hizo ser la persona que soy hoy, con mis virtudes con mis defectos pero así soy feliz”, destacó el exesposo de Adamari López.

Sin embargo, el bailarín no sólo agradeció a la vida y a todas las personas que lo apoyan, que le muestran su cariño y que están pendientes de las cosas que él hace: Costa también agradeció a los haters.

“Agradecido de todas las personas que apoyan, que me dan su cariño y están pendientes de las cosas que con amor y entrega hago día a día, y también agradecido de los haters, los que inventan y de los irrespetuosos porque también son necesarios para darte cuenta de que estás haciendo bien las cosas y sigues avanzando. Lo siento por ellos porque queda Toni para rato”, sentenció Costa en la publicación de Instagram que tiene más de 129,448 reacciones.

La fotografía que publicó Toni Costa junto a Alaïa destaca la decoración navideña de la casa de Adamari López. Un árbol de Navidad entre tonos azules y blancos resalta como fondo de la foto entre padre e hija.

El árbol de Navidad de la casa de la presentadora boricua fue mostrado para sus seguidores por ella misma en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

