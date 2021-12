Hallan sin vida a mujer que pasó Día de Acción de Gracias en una playa de México; su novio fue arrestado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer del estado de Washington, Sativa Transue, fue hallada sin vida por las autoridades mexicanas en el cuarto del Hotel Punta Sam de la playa de Cancún el Día de Acción de Gracias.



De acuerdo con la policía, a la par del hallazgo fue arrestado el novio de la mujer de 26 años, que fue identificado como Taylor Allen, de 31 años, y enfrenta cargos de asesinato.



La hermana de Sativa Transue reveló que una noche antes de su asesinato estuvo platicando con ella y le confesó que no estaba pasando las mejores vacaciones de su vida.



En tanto, la policía mexicana reveló que la joven fue asesinada el viernes por la noche después de una pelea que tuvo con su novio, quien estuvo bebiendo; se cree que Taylor Allen mató a golpes a su novia.



“Se convenció a mi dulce hermana de que fuera a Cancún en lugar de volver a casa para el Día de Acción de Gracias y se fue el jueves. Ayer me estaba enviando mensajes mostrándome las vistas, chateando instantáneamente con mi hija Amelia. Me dijo que no estaba teniendo el mejor viaje, pero que estaba disfrutando del sol. Anoche envió un mensaje de testo a sus amigas, que por cierto son increíbles. Ella esta en una pelea con su novio y dijeron que debía tener puntos de sutura. Esta mañana sus amigas estaba tan preocupadas por su bienestar que no sólo fueron a la policía sino al FBI para tratar de ayudar a mi hermana. Desafortunadamente recibimos la llamada de alrededor de las 9 de la mañana, cuando falleció”, escribió Mykayla Bolieu.



En el mismo mensaje que fue replicado en GoFundme, Mykayla reveló que las autoridades les confirmaron que el novio de su hermana se encontraba detenido y esperaban que la justicia mexicana diera el castigo que merece.



“Sabemos que queremos justicia para nuestra dulce Sativa y estamos tomando las medidas necesarias para obtener respuestas”, escribió la hermana de Sativa Transue quien recordó que jamás llegará a ser su dama de honor como alguna vez lo soñaron.



De acuerdo con ABC, Sativa Transue y su novio habían estado juntos desde hace tres años y una pelea de pareja habría desencadenado que Taylor Allen la atacara hasta a muerte.

