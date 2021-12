Sacan el cadáver de su amigo para darle el último paseo en moto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El nombre de Erik Cedeño no ha dejado de estar en tendencia en las redes sociales de Ecuador por la forma en que celebró su entierro.



De acuerdo con diferentes videos que han subido a la red social Twitter se puede observar el momento exacto en el que es sacado de su ataúd para darle una última vuelta en motocicleta.



El residente de Porto, Viejo, de 21 años, fue asesinado justo el día en que acudía al entierro de un amigo, según ha dado a conocer el diario La Razón.



Durante el sepelio del joven no sólo hubo música y hasta tragos, sino un plan que cumplieron porque al joven le hubiera gustado…



Un grupo de amigos, que se les pude ver armados en el video, sacaron el cuerpo y con un poco de conflicto lograron ponerlo sobre una moto que era conducido por otro de sus amigos.



A los gritos de “dale, dale” fue como celebraron la última vuelta del jovencito en moto, mientras que otro aparente amigo de Cedeño lo sostiene para que no se caiga del vehículo.



Otra de las imágenes también muestra a otro joven dentro del ataúd abrazando al joven sin vida.



Hasta el momento las autoridades de Ecuador no se han pronunciado en redes sociales, pero quienes sí lo han hecho han sido un sinfín de usuarios que no pueden creer lo que este grupo de personas hicieron.



Esta no es la primera vez que el entierro de una persona se hace viral, meses atrás se dio a conocer un video en el que se podía ver a un grupo de jovencitas “perreando” al ataúd porque al fallecido le gustaba el reguetón.

