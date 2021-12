¡Quítate Chiquis Rivera! A Emmanuel Orenday la toalla se le deslizó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En las últimas semanas Chiquis Rivera ha sido la celebridad que más ha dado de qué hablar por todo lo que ha estado mostrando de su cuerpo en redes sociales. Pero entre los actores ahora está haciendo arder las redes Emmanuel Orenday. Y de qué manera apareció: con una toalla que descansa sobre su cuerpo, pero que al parecer se desliza “sin querer” sobre su pelvis. ¡Y vaya espectáculo ha dejado con esta imagen!

Más de 11 mil likes hay en este post del joven actor. Hasta Carmen Aub, recordada por su papel de Rutila Casillas en El Señor de los Cielos, ha reaccionado a esta ardiente imagen dándole un like. Además de escribir un “ay, ay, ay”.

Mientras que sus fans rezan para que el actor nunca encuentre su ropa interior: “Santo Cristo redentor que nunca encuentre su ropa interior”, claman sus fans.

Junto a la imagen el mexicano comentó que en su baño, al parecer, papel no había, pero sí que se logró encontrar una toalla: “No hay papel, pero si una toalla”.

Por su parte Chiquis Rivera es la famosa que ha logrado sacarle provecho a esto de estar desnuda, mostrar un poco pero no todo. Lo ha hecho en la cama sujetando sólo una almohada. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Mientras que ya en el baño sí que se quedó sin nada de nada, y sólo el vidrio nublado por el calor evitó que la cantante fuera censurada por Instagram. Y es que en esta ocasió Chiquis Rivera no tenía nada de nadita para cubrirse. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

