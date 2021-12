Padres destrozados por la muerte de su hija de 10 años por COVID-19, rápidamente vacunaron a su hijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una familia de Virginia quedó destrozada tras la muerte de Teresa Sperry, su hija de 10 años, que no pudo ganarle la batalla al COVID-19. Semanas después, su hermano de 9 años recibió la vacuna Pfizer en su honor.

El fallecimiento de Teresa, quien solo tenía 10 años de edad, ocurrió el pasado 27 de septiembre, derivado de las complicaciones del virus. Su muerte se dio alrededor de un mes antes de que se autorizara la primera vacuna contra el coronavirus para niños.

Jeff y su esposa Nicole, padres de la menor, dijeron que los primeros síntomas que tuvo Teresa fueron fiebre alta y dolores de cabeza.

“Era muy sana y activa. Era un alma pura con otras personas. Era el tipo de persona que siempre felicitaba a los completos extraños“, expresó su mamá. “Le encantaba estar rodeada de otras personas y ser útil”.

Pese a que aún no se sabe con certeza cómo fue que Teresa se contagió de COVID-19, su familia ha comentado que días antes de morir a la menor se le asignó el trabajo de la clase de llevar a los niños enfermos y heridos a la oficina de la enfermera.

“Llegó a casa y me hizo saber que es la enfermera de la clase. Y yo dije: ‘¿Qué es una enfermera de clase? ¿Qué es este trabajo? ¿Qué quieres decir?’ Y dijo que su trabajo era llevar a cualquier persona que estuviera enferma o herida a la enfermera “, explicó Jeff. “Me voló la cabeza. Porque, uno, estamos en el medio de la maldita pandemia. Dos, no está vacunada. Tres, nadie se molestó en hacerme saber que esto estaba pasando. No tenía ni idea”.

Tras la muerte de Teresa, las Escuelas Públicas de Suffolk realizaron una investigación sobre el incidente y afirmaron que el personal siguió el protocolo COVID-19 de la escuela. En declaraciones al Virginian Pilot, un portavoz indicó que Teresa solo acompañó a un estudiante que solo se lesionó el tobillo a la oficina de la enfermera.

Los Sperry tuvieron sentimientos encontrados cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó la vacuna COVID-19 de Pfizer para niños de 5 a 11 años, semanas después de la muerte de su hija.

“Cuando escuché la noticia de que finalmente estaba disponible para niños, me emocioné mucho. Pero luego me rompió el corazón porque nos enteramos aproximadamente un mes después de la muerte de Teresa. Por eso, me rompió el corazón saber que estaba tan cerca de ser demasiado tarde para ella “, dijo Nicole Sperry.

Tras la autorización de la vacuna Pfizer, los Sperry, en asociación con su YMCA local, organizaron una clínica de vacunas en honor a Teresa. Michael, el hermano de Teresa de 9 años, recibió su primera inyección de Pfizer en la clínica.

Por ahora, Michael, quien asistió a la misma escuela que su difunta hermana, recibe educación en el hogar, ya que sus padres no quieren correr el mismo riesgo. Indicaron que cuando el menor esté completamente vacunado reconsiderarán la idea de mandarlo a clases presenciales.

