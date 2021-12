Alejandra Espinoza se ha quitado los implantes de seno, y es su hijo Matteo quien la cuida con amor

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este fin de semana y a pesar de que estaba todavía convaleciente tras haberse retirado los implantes de seno, Alejandra Espinoza acudió como cada año a su cita con Teletón USA emitida por Univision.

“Es parte de mi misión estar en Teletón USA, es parte de mi misión decirle a la gente que es real, que le cambia la vida a los niños y a las niñas, a las familias”, dijo la modelo y actriz.

La presentadora decidió quitarse los implantes después de haber sufrido una parálisis facial, de la que todavía desconoce la causa exacta que la provocó.

“Me hice una cirugía, pero estoy bien, he estado en reposo todos estos días (desde el 1 de diciembre). He estado un poquitito desaparecida de las redes sociales justamente por eso, porque he estado realmente en cama, reposando”, explicó.

¿Qué tal te sientes?

Me siento muy bien, fíjate, con mucha más energía, emocionalmente bien.

¿Qué te decía Matteo?

Los hijos son ejemplo de los padres, entonces Anibal es muy atento conmigo, si por él fuera me tendría en la cama todo el día y me atendiera, de verdad; entonces Matteo observa mucho eso y Matteo siempre anda conmigo y a veces cuando vamos en carros separados y le dice mi esposo ‘vente conmigo’ (y él) dice ‘no, no, yo tengo que ir a cuidar a mi mamá’. “O sea, que siempre está muy pendiente, siempre utiliza la palabra ‘proteger’. Yo siempre le digo, ‘papi, tú no me tienes que proteger’, le digo ‘yo te protejo a ti’, y él dice ‘no, yo también a ti, yo te cuido a ti“.

“Es muy consentidor, los dos, de verdad que yo soy bien bendecida, vivo con dos hombres que me tratan como la reina de la casa”.

¿Qué planes tienes para Navidad?

Este año nos tocaba en Puerto Rico (se turnan), pero como nos vamos a mudar para México (para su primer protagónico de telenovela) la primer semana de enero, y tenemos ya casi cinco meses en Miami, tenemos que ir para allá, para la casa, tenemos que ir a preparar maletas, a dejar todo listo para nuestra mudanza. Nos vamos casi un año a México, y pues nos cae justamente entre medio de Navidad, Navidad y Año Nuevo y pues ahí estoy, me tocará estar en la casa en Navidad y Año Nuevo.

“Año Nuevo, después de doce años ¡eso es lo que me tiene más emocionada!, yo tengo doce años que no paso Año Nuevo con mi familia y este va a ser el primer año de hace un buen que voy a disfrutar, que voy a poder abrazar, que la primera persona que yo abrace al sonar las campanadas sea mi esposo, mi niño, alguien de mi familia; porque siempre es a Raúl (el Gordo de Molina, con quien siempre despide el año en vivo para Univision desde Times Square) Digo que está bien, pero bueno”.

