Holly Madison revela que en su primera cita con Hugh Hefner intimaron, pero lo que la incomodó fue que fuese grupal

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La modelo Holly Madison mantuvo una relación con Hugh Hefner entre 2001 y 2008. La oportunidad de convertirse en una de sus tres novias oficiales se le presentó por sorpresa después de que una de sus predecesoras renunciara a su puesto y abandonara la mansión Playboy, lo que abría literalmente la puerta a la posibilidad de que le ofrecieran la habitación que había quedado vacante.

Aunque ella no se esperaba una primera cita “tradicional” y estaba preparada para casi cualquier cosa, pensaba que ese primer encuentro serviría como una especie de toma de contacto con la vida del magnate para que ambos se conocieron algo mejor. Desde luego, jamás se imaginó que mantendrían relaciones sexuales aquella misma noche, como acabó sucediendo después de que acudieran a un club nocturno con otra mujer.

“Le pusieron literalmente encima de mí. Y después de que todo terminara, me sentí mortificada y avergonzada y tuvo un impacto emocional mucho mayor de lo que pensaba… No es que la idea del sexo con él me repeliera tanto. Fue más bien el aspecto grupal lo que se salía realmente de mi zona de confort y la sensación de que todo el mundo sabía lo que había pasado”, ha explicado en el podcast ‘Power: Hugh Hefner’.

Aquella experiencia resultó, en sus propias palabras, traumática, pero no la convenció de renunciar a su objetivo y a la mañana siguiente le preguntó a Hefner si podía mudarse a la mansión, a lo cual él accedió sin rápidamente. “Sentí que no había vuelta atrás, así que más me valía conseguir lo que me había propuesto”, ha razonado.

Lee más:

Las conejitas de la mansión Playboy tenían un toque de queda

Holly Madison, ex de Hugh Hefner, revela que sufrió dismorfia corporal cuando vivió en la mansión Playboy

“Para vivir en la mansión Playboy había que dormir con Hugh Hefner”, ex conejita Playboy hace fuertes declaraciones del magnate