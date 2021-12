¿Lo merecía? Eligen al Canelo Álvarez como el mejor boxeador del año

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Para el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no había mejor forma de finalizar el 2021 que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo designara como el mejor boxeador del año.

Sus victorias ante el turco Avni Yildirim, el británico Billy Joe Saunders y el estadounidense Caleb Plant le valieron al tapatío para consagrarse con este galardón del CMB.

HE MADE HISTORY AND NOW HE IS THE BOXER OF THE YEAR. SAÚL "CANELO" ÁLVAREZ (@Canelo) 🔝🔰 pic.twitter.com/lo3RQwsYrW — World Boxing Council (@WBCBoxing) December 14, 2021

En cuestión de 11 meses, Canelo se convirtió en el primer campeón mundial indiscutido en la historia de las 168 libras, luego de noquear a Plant el pasado 6 de noviembre.

En vista de sus labores altruistas, Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) también se llevó el premio Cares Award. Eddy Reynoso, su coach, fue condecorado como Entrenador del Año.

Óscar Valdez, campeón mundial superpluma y miembro del Team Canelo, se llevó el Nocaut del Año, tras arrebatarle el cinturón verde y oro a su compatriota Miguel Berchelt.

Muchas gracias familia WBC💪🏻 https://t.co/w9AdSKhqVM — EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) December 14, 2021

Esta premiación contó con el voto de los fanáticos. “Fue un año muy bueno para el boxeo, con grandes peleas, y que deja un gran sabor de boca”, dijo Mauricio Sulaiman, presidente del CMB.

Otros reconocimientos

– Mejor Pelea del año: Tyson Fury vs. Deontar Wilder.

– Mejor Pelea del año femenil: Marlen Esparza e Ibeth Zamora.

– Pelea más dramática: Jermall Charlo vs. Brian Castaño | Marlen Esparza e Ibeth Zamora.

– Prospecto: Mark Magsayo.

– Revelación del año: George Kambosos.

– Regreso del año varonil: Nonito Donaire.

– Regreso del año femenil: Jessica González. They moved us, they surprised us and gave us a show that went down in history. Fury vs. Wilder III is the fight of the year 🔥@Tyson_Fury @BronzeBomber pic.twitter.com/C7LBaAqn5Q— World Boxing Council (@WBCBoxing) December 14, 2021

También puedes leer: ¿Canelo Álvarez peleará con restricción de peso? Eddy Reynoso lo responde