Trabajador de Starbucks revela el pedido de $ 52,000 de un cliente en un TikTok y se hace viral

En TikTok se ha hecho viral un video de una increíble compra que hizo un cliente de Starbucks que asciende a los $52,000 dólares, cantidad que no sólo cubriría el costo de un auto nuevo, el pago inicial de una casa o bien el salario de una persona durante un año.



El empleado no sólo presumió la enorme cuenta, sino que para sorpresa de muchos también mostró la pantalla con el enorme pedido, así como el total a pagar.



De acuerdo con la pantalla, el hombre solicitó 9.579 frapuccinos venti caramel.



La tienda, como era de esperarse, no contaba con el número de etiquetas para pegar en el pedido, por lo que tuvieron que echar a andar la máquina impresora y el empleado señaló: “Rasga tu máquina de etiquetas”.



Como era de esperarse, este acto no sólo provocó el asombro de cientos de usuarios de TikTok, sino la incredulidad de otros más.



“Todos, excepto los últimos 10 se derretirán cuando terminen (de prepararlos)”, dijo un usuario.



“Eso es una mentira”, “Nadie gastaría tanto dinero en comprar cafés”, “Sólo unas cuantas personas pueden creer que una persona puede gastar tanto dinero en cafés”, “Me parece la mentira más grande”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación.



En tanto unos empleados de la tienda comentaron: “Seguro que esto supera mi pedido de 74 bebidas en mi tienda. Dios mío, espero estén bien después de esto”, “Recuerdo que una vez hice esto y estrellé la computadora”, “Simplemente me hubiera negado a hacer ese pedido, cancelaría y diría que no tenemos los ingredientes”, “Ahí es cuando me ocuparía de mis asuntos en el registro y no trataría de ir a la barra durante el resto de mi turno”.



Hasta el momento se desconoce si una tienda de Starbucks cuenta con los insumos suficientes para poder cubrir un pedido como el que asegura el joven que compartió el video que recibió.

