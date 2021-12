Yanet García presume candentes looks navideños sin sostén y en ajustados leggins

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Yanet García no para de trabajar y este domingo deslumbró a sus 14.4 millones de seguidores de Instagram con una producción para promocionar su contenido de OnlyFans a través de un par de videos que incluyeron un sensual topless.

En ambos clips, se puede ver a la ex chica del clima luciendo sus torneadas curvas en candentes looks navideños, donde simula ser Santa Claus y un reno, enfundada con ajustados leggins y sin sostén para deleitar un poco más la pupila.

“It’s almost Christmas 🎄 y Santa Claus is coming to town… 🎄 Disfruta del video completo en mi @onlyfans 🔥”, son los textos que escribió la regiomontana de 31 años al pie de las publicaciones que cuentan con 3.6 y 1.5 millones de visualizaciones.

Apenas unos días atrás, Yanet García ya había acalorado la famosa red social cuando modeló para la cámara cubriendo sus senos con los brazos y usando una tanga negra de hilos, situación que desató toda clase de halagos.

“Irradias belleza y sensualidad a más no poder 😍♥️”, “Me encantas 😍😍” y “Ese cuerpo tuyo se merece todos los buenos elogios 💣💣💥🔥🔥”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la imagen. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

