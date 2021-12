Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera: “Yo tenía lealtad tóxica con mi familia”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rosie Rivera aseguró que para ella existía una especie de “lealtad tóxica” con su familia. La hermana de Jenni Rivera dio recientemente estás declaraciones que continúan dejando al descubierto la relación entre los miembros de la familia Rivera.

Rosie ha tenido diferencias con los hijos de “La diva de la banda” debido al manejo de las empresas y del dinero de Jenni Rivera, imperio el cual le tocó administrar luego del fallecimiento de la cantante.

“Yo dañé mi matrimonio al hacer que mis familiares, mi familia, fueran número uno. Yo creía que mi familia nunca me iba a dejar, que mi familia íbamos a estar unidos por siempre. Yo tenía lealtad tóxica con mi familia, una lealtad tan fuerte que los ponía a ellos primero antes que a mi vida, antes que a mi. La familia se puede distanciar e incluso si no te deja, fallecen: mi hermana no me dejó, no me abandonó, pero falleció y la tenía a ella en primer lugar y ahora solo tengo a Abel (su esposo) y si yo no cultivo esa relación voy a sentirme sola y derrumbada”, dijo Rosie Rivera.

Hace algunos días en el canal de Youtube de Juan Rivera se publicó un video en el que Rosie asegura que en la calle le llamaron ratera.

“Una muchacha le dijo al muchacho ‘mira, se parece a la hermana de Jenni’” y el joven respondió “si se parece a la Rosie, no más que la Rosie es ratera”, dijo la hermana de la “Diva de la banda” en medio de lágrimas.

“Este año me ha enseñado mucho. Este año me fijé que mucha gente no está. Ayer me fijé que mucha familia no me sigue. Yo pensé que solo perdí a los hijos, yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años y te pones a pensar quién más no cree en mí y tu mente empieza a rodar. Saber que tu familia no cree en ti duele y luego empiezas a ver quien sí cree en ti y aprecias a los que sí creen en tí. Gracias a los que sí creen en mí”, agregó también en medio del llanto.

Hace algunos días también, Chiquis Rivera, sobrina de Rosie e hija de Jenni Rivera, compartió este mensaje en su cuenta de Instagram:

“Que se les quite el hábito de decirle a las personas: ‘Bueno pero es tu mamá, ‘Sigue siendo tu papá’, ‘Es que es tu hermano’, ‘Es que es tu sangre’. Tóxico es tóxico, no importa si es tu familia o no. Tienes permitido y estás en tu derecho de alejarte de las personas que constantemente te lastiman”.

Estás declaraciones parecieran estar íntimamente ligadas a la situación tensa que existe entre los hijos de Jenni y Rosie.

