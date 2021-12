Eduin Caz de Grupo Firme asegura que no tiene COVID-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Eduin Caz había preocupado a sus fanáticos al aparecer usando una mascarilla de oxígeno pues ellos pensaron que el vocalista de Grupo Firme tenía COVID-19, virus que se ha repotenciado tras la aparición de Ómicron.

El cantante mexicano tuvo que salir a desmentir los rumores y lo hizo mediante sus historias de Instagram, red social en la que ha cultivado más de 5.8 millones de seguidores desde que se unió el 10 de octubre de 2015.

“¿Qué tengo covid? ¡Que voy a tener covid! No, no, no tengo covid. Mentira eso, totalmente falso. Mis verdaderos fans saben que el frío me mata porque tengo asma. ¡No tengo covid!”, dijo efusivamente el cantante en sus historias.

Luego de asegurar que no se encuentra enfermo de COVID-19, el cantante mexicano reflexionó sobre la cantidad de rumores y chismes que corren por ahí sobre él. Además, recordó una canción y un personaje de la televisión bastante popular en México y Latinoamérica.

Esto fue lo que escribió: “Me estoy dando cuenta que todo el mundo hace chismes conmigo. Qué difícil es ser YO, diría Mia Colucci”, dijo haciendo referencia al tema que interpreta Anahí al darle vida a Mía Colucci, personaje que interpretó en la famosa serie mexicana Rebelde (RBD).

Hace tan solo unas semanas, Eduin Caz recibió el título que lo certifica como licenciado de la Universidad Autónoma de Baja California. El cantante recibió el título usando una camisa azul que dice “Grupo Firme”.

“OFICIALMENTE LICENCIADO EDUIN CAZ. El día de hoy llego mi título universitario. Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente que no me dejaron caer. El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo, el famosísimo Dream Team. A los maestros que en un principio eran súper sangrones pero después entendieron mi situación y me apoyaron. Y en este último trámite a los que se involucraron no tengo palabras para agradecerles. Padres esto es por ustedes que sepan que no fallé y que como dice la canción. LO QUE QUIERO LO CONSIGO”, dijo en ese momento tan importante de su vida.

