Manny Pacquiao revela uno de sus secretos oscuros cuando debutó en el boxeo

De forma ilegal, así empezó la carrera de Manny Pacquiao en los cuadriláteros. El campeón del mundo en ocho ocasiones confesó que tuvo que mentir con su edad para tramitar su licencia, y así poder pelear de manera profesional.

En su autobiografía Pacman: My Story of Hope, Resilience, and Never Say Never Determination, el ahora candidato a la presidencia de Filipinas contó que su camino en el boxeo empezó a los 15 años de edad, cuando un promotor lo contacto para viajar a Manila y debutar.

“Un día un promotor de Manila me contactó. Me dijo que quería que yo me mudara a esa ciudad, donde podría tener un mejor entrenamiento y pelear contra los mejores. Me dijo que yo era lo suficientemente bueno como para pelear en todo Filipinas y, quizás, en otros países”, declaró.

Pero Manny era pobre, no tenía dinero para pagarse el boleto en barco (50$ dólares) ni mucho menos de avión ($80 dólares). En este sentido, Abner Cordero y Eugene Barutag, quienes también viajarían, le prestaron dinero para irse en bote, pero otro problema que enfrentaría sería su edad.

“Sabía lo que necesitaba hacer, pero me dolía el corazón. Iba a dejar mi ciudad, mi familia, incluyendo a mi amada madre y mis amigos para tener una mejor vida. Me juré a mí mismo que un día regresaría con ellos, y les entregaría el mundo conmigo”, expresó.

A Manny le salió la oportunidad de debutar profesionalmente cuando tenía 16 años de edad. Sin embargo, en Filipinas la edad mínima reglamentaria para poder pelear era de 18 años. Por medio de un amigo sacó una licencia falsa que solo debía presentar ante los organizadores y sería registrado en la contienda.

“Yo era pobre y no podía ayudar a mi familia. A veces, no teníamos para comer y me daba tristeza ver a mi madre así, pero todo cambiaría para nosotros. Luego de la pelea me puse feliz. Ahora, ya puedo comer tres veces al día“, dijo sobre aquel debut en enero de 1995, cuando derrotó a Edmund Enting Ignacio por decisión de los jueces.

