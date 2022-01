“Cancelé mi boda porque mi prometido tuvo su despedida de soltero en un club de striptease”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sabemos bien que durante una despedida de soltero o de soltera puede ocurrir de todo, y quizá por ello la novia de esta historia pidió con anticipación a su futuro esposo que no acudiera a un club donde las mujeres suelen bailar con poca ropa para los clientes. Cuando se enteró, la chica decidió cancelar su boda porque el prometido tuvo su despedida de soltero en un club de striptease, a pesar de que sólo falta un par de semanas para el evento.

A través del popular foro de Reddit, la mujer pidió consejo sobre su determinación y explicó que tanto ella como su prometido tuvieron fiestas de despedida de solteros con sus respectivos amigos, pero ella fue muy clara en una solicitud: “Le dije a mi esposo antes que si él iba a un club de striptease, entonces no me casaría con él porque me incomoda que vaya”, relató.

La novia de 26 años narró también que su despedida de soltera consistió en acudir a una cabaña con sus amigas, con quienes compartió un día de spa y aprovecharon para relajarse, por lo que esperaba que su futuro marido hiciera algo parecido con sus amigos. Pero cuando él le contó lo que había hecho en su despedida de soltero, todo se complicó.

“Él regresó y lo primero que me dijo fue: ‘Cariño, lo siento mucho, pero los chicos me sorprendieron y me llevaron a un club de striptease’. Yo dije: ‘Oh, entonces, ¿qué hiciste?’, y me miró sin comprender y dijo: ‘¿Qué quieres decir?’, y dije: ‘Bueno, ¿qué pasó cuando les dijiste que no podías estar allí?’, y me miró y dijo: ‘Bueno, eh… yo…’, y no supo qué decir”, escribió la chica en Reddit.

En ese momento ella montó en cólera y le dijo que no quería casarse con él, a pesar de que la cancelación les costará miles de dólares. “Mi prometido me ruega que le dé otra oportunidad y cree que la terapia puede ayudar, pero mi confianza se siente completamente violada”, confesó.

De inmediato los usuarios del foro vertieron sus opiniones sobre su decisión: “Definitivamente no me casaría. Esto no está bien. Él conocía los límites, aceptó los límites, y luego procedió a pisotear todos los límites. Esto es definitivamente algo que debe abordarse antes de contraer matrimonio”, señaló una persona.

“Una cosa que he aprendido en la vida es ser estricto con los límites. No dejes que nada ni nadie cambie tus creencias. Terminarás dudando de ti mismo todo el tiempo”, escribió otra. “No te cases con él. Tú estableces las reglas y los límites. Él claramente los conocía. Lo que sucede aquí pasará por el resto de tu vida. Sé firme en tus límites o serás pisoteada por todos lados”, aconsejó una más.

