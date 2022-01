Sugey Ábrego asegura que se siente muy bien con sus curvas tras bajas varias libras

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sugey Ábrego inicia muy sexy y sensual este 2022.

La dieta y el ejercicio hechos el año pasado están rindiendo frutos, y la actriz de 43 años asegura que está más que satisfecha con la figura que tiene.

“No me he pesado, no sé cuánto he bajado, pero me siento muy bien por cómo luzco ahora. He estado estrenando ropa que me compré incluso hace años; por ejemplo, hace unos cinco años me compré un vestido talla 4, ya no me quedaba, pero ahora que me lo volví a probar me queda muy bien”, afirmó la actriz en entrevista.

Gracias a su nueva figura pudo lanzar su página (sugeyabregovip.com), en la que comparte fotografías con poses muy sensuales.

La suscripción cuesta $15 dólares por mes, pero lejos de buscar rendimientos económicos, Ábrego asegura que quiere promover el empoderamiento femenino, en la que una mujer pueda decidir qué y cómo mostrarse.

“Soy una mujer de 43 años que tiene una sexualidad y que, además, siempre ha generado fantasías en los hombres. No voy a cambiar mi esencia por nada, ni por nadie.

“A mí lo me gusta es jugar a ser la fantasía de los caballeros y es muy divertido. Es una revista digital que a diario van a tener una foto diferente”, compartió la modelo, quien ya anteriormente había posado para revistas como Playboy México y H para Hombres.

Parte de su cambio no sólo ha sido físico, también mental, compartió la ex política, ya que, gracias a tomar terapia, pudo aceptarse tal cual es y mejorar ciertos aspectos de su vida.

“Me ayudó mucho a recuperar las fortalezas que tiene Sugey, lo que sabe hacer, la empatía con el público, la versatilidad y eso es muy importante.

“Independientemente de la edad o de tu físico, puedes seguir realizando cosas que te apasionen. Si tú te sientes bien física o mentalmente, no importa cuánto peso tienes. Hoy en día hay que estar bien, pero sanos, eso se refleja en tu físico, muchas veces el sobrepeso que tuve fue por esa depresión”, sostuvo.

Actualmente hace alrededor de cuatro horas de ejercicios, entre pilates, estiramientos, ballet y rutinas de gimnasio en general.

“Yo soy la típica mujer mexicana, con curvas y así hay que disfrutarnos“.

Paralelo a este proyecto, Ábrego buscará incursionar nuevamente en la conducción de programas matutinos para este año.

