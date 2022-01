Carolina Sandoval y su madre finalmente se volvieron a abrazar y lo comparten en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval y su madre finalmente pudieron volver a darse un abrazo, pues doña Amalia ya no tiene covid y “La venenosa” superó la enfermedad hace un par de días.

En un divertido video que publicó la venezolana en su cuenta de Instagram, donde goza de tener casi tres millones de seguidores, esta anunció que a su mamá se le quitó el “positivismo”.

“Cómo cuando a tu mamá se le quita el positivismo 😷 y el primer lugar que visita es la cocina“, escribió Sandoval en el reels donde se les ve a ambas en la cocina mientras doña Amalia se quita la mascarilla y se funden las dos en un lindo abrazo que termina en una danza por la cocina.

Tanto doña Amalia, como Carolina Sandoval y sus dos hijas, Bárbara Camila y Amelia Victoria dieron positivas a covid a principios de año. Fue la misma Carolina quien se encargó de informarle a todos sus seguidores, que constantemente están al pendiente de lo que comparte, de los contagios.

“Después de dos años, este visitante que no queremos recibir entró a mi casa, en esta variante llamada Omicron“, dijo la venezolana al anunciar los casos positivos en su hogar.

Durante los días en los que estuvo positiva, Carolina Sandoval siguió compartiendo contenido para sus seguidores. Tras salir finalmente negativa, aprovechó para darse un baño en compañía de sus fanáticos digitales para lavarse el cabello por primera vez desde que se lo tiñó de color rojo antes de finalizar el año 2021.

“Red Hair. Si existe algo a lo que me he acostumbrado estos dos últimos años es a los cambios y pues acá otro de ellos que me hace muy feliz. Ajá mi @johanjimenezofficial lo volvimos a hacer es que juntos somos una bomba”, dijo cuando se hizo el cambio de look.

Y desde la ducha, “La venenosa” reveló que le daba miedo lavarse su cabello teñido debido a que no quería que este perdiera su color al tener contacto con el agua.

Mientras se duchaba, luciendo un ajustado body, el color excedente se iba desprendiendo de su cabello y se iba con el agua.

“Debo confesarles algo, después de este covid que entró en mi cuerpo no me he querido lavar el cabello porque no sé qué va a pasar y me voy a lavar el cabello con los productos de Jomari… Digame si me lleno toda de rojo”, dijo y agradeció a Jomari Goyso por los productos para su cabello.

