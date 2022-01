Así se pone Lili Estefan cuando se va de fiesta con sus amigas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lili Estefan compartió en Instagram un video celebrando el cumpleaños de una de sus mejores amigas. En este se ve a una Lili además de guapa, muy alegre y sobre todo feliz. Además sobre esto escribió: “Happy happy happy Birthday to my beautiful @clarapablo Feliz cumpleaños amiga linda y que vengan muchos más. Que lo estés pasando espectacular. ‘Love you to the moon and back'”.

Se ve que Lili en estas celebraciones se pone feliz, baila, canta y no se intimida por quién la pueda ver. Y para muchos es totalmente destacable, porque así mismo se ve en la pantalla cuando conduce El Gordo y la Flaca, junto a Raúl de Molina, feliz y auténtica.

Trascendió en estos días que en el lugar de Lili Estefan, conduciendo junto a “Rauli”, como le dice “La Flaca” está Clarissa Molina. Lo que ha sido bueno para unos y malo para otros. Sobre todo porque los que no están de acuerdo, no quieren dejar de ver a Lili en las pantallas de Univision.

Pero también hay quienes se han puesto futurísticos y casi piden que Clarissa se quede en su lugar. Cuando surgen este tipo de mensajes, muchos más haters se asoman y sentencian que El Gordo y la Flaca es Raúl de Molina y Lili Estefan, afirman que una vez alguno de éstos falte el programa se acabó.

Hay que destacar que Lili por otra parte, es una colega muy abierta. Al menos así se ve. Se ve que ella arropa a los colegas nuevos que se integran al show. Así ha sido con Jomari Goyso, Karina Banda, Roberto Hernández, Alejandra Espinoza y la mismísima Clarissa Monlina, con quienes además de trabajo ha logrado entablar una linda amistad fuera de cámaras.

Lee Más:

Ahora que Lili Estefan no está en El Gordo y la Flaca, dicen que prefieren a Clarissa Molina en su lugar

Carolina Sandoval: “Es gravísimo tener voz que llega a niveles nacionales y decir que el COVID es como una gripe”

Roberto Hernández sobre Lili Estefan: “Siempre ha sido muy cariñosa… y me lo demuestra frente y fuera de cámara”