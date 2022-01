Lis Vega enamora a sus fans posando con vestido de aberturas sin ropa interior

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las curvas de Lis Vega provocan que cualquiera pierda la cabeza debido a que la cubana siempre ha sido espléndida al compartir fotos sensuales que enamoran a sus seguidores en redes sociales.

Hace unos días, la cantante y actriz aprovechó su cuenta de Instagram para subir unas fotos y un video donde aparece posando con un vestido de aberturas animal print que utilizó sin ropa interior para mostrar mucha piel de sus impresionantes encantos.

“Luces súper sexy y hermosa😍”, “Preciosa mujer ❤️❤️” y “Ese vestido te queda espectacular. Que buen diseño 🙏💞🔥”, fueron algunos de los piropos que le dejaron a la también vedette.

En otra publicación, Lis Vega aprovechó para promocionar su contenido exclusivo en OnlyFans, donde la llamada “Poeta de Lo Urbano” baja lentamente el cierre de su ajustado bodysuit rojo de encaje y deja a la vista parte de su pecho para deleitar la pupila de sus casi dos millones de seguidores. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

Lis Vega es una de las famosas que no pierde ni un solo segundo para derrochar erotismo y sensualidad, Prueba de ello, fue otro material en el que meneó sus caderas con unos shorts cacheteros al ritmo del tema ‘El Mismo de Siempre’, del cantante colombiano Silvestre Dangond. View this post on Instagram A post shared by LIS VEGA🦋 #LAPOETADELOURBANO (@lisvegaoficial)

