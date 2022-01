Adamari López por fin confirma que tiene un equipo de estilistas que la visten para Hoy Día

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Adamari López compartió un video en su cuenta de Facebook en donde expuso el camerino en donde están los clóset de los talentos femeninos tanto de Hoy Día, como de otras producciones de Telemundo. En este reveló que en efecto tiene un equipo de estilistas que le escogen el vestuario que va a llevar durante la semana para cada programa. Explicó que para ella esto es necesario, puesto que escoger la ropa y los estilos no es un trabajo sencillo de hacer.

Aquí pueden ver el video completo de Adamari López: https://fb.watch/aNy5Qu9zVi/

En su regreso al programa Hoy Día todos vuelven admirar los looks con los que ha venido sorprendiendo tanto a los televidentes como a sus fans. Sobre todo ahora que ha bajado de peso y que incluso hoy día sigue perdiendo libras. El propio Héctor Sandarti le pidió de favor que ya no siguiera con esta dieta. Comentario que claro no fue compartido con intenciones negativas.

Junto al video sobre su vestuario, retomando, Adamari escribió el siguiente mensaje: “Hola, mi gente linda. Ya estoy de vuelta al trabajo y quiero mostrarles un poco de mi camerino y cómo me preparo para grabar ¿Qué tanto creen que puedo tener aquí?”. Vale destacar que Adamari contó que ahí tiene muchos de sus accesorios, desde zapatos, de todo tipo de estilos, hasta maquillaje. Y lo que no pues lo va llevando y trayendo de casa, según la necesidad.

Lo importante de este video está en que durante años muchos de sus fans y en algunos casos, sus haters más acérrimos, le pidieron a Telemundo por medio de las redes sociales, que a dicho equipo se le despidiera casi que en el acto. Llegaron incluso a considerarlo el “peor enemigo” de la conductora. Porque según decían, la hacían ver mal, muy mal por el sobrepeso que para ese entonces, destacaban que tenía. En muchas ocasiones, Adamari fue víctima de bullying cibernético debido a esta raźon.

En el año que recién acabo, el equipo de vestuario de Adamari López también volvió a ser atacado por los vestidos cortos y floreados que le hicieron vestir. Señalando que éstos eran más dignos de su hija, que de ella misma, una mejor de 50 años. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Pero más allá de todo lo anterior, llamó siempre la atención que Adamari nunca hizo referencia a este equipo de vestuario hasta hoy. Así que la duda está resulta. No es Ada la que decide, de manera exclusiva, qué es lo que se pone para el show de las mañanas. Ésta sí tiene un equipo que la asesora y le lleva los modelos que según éstos consideran mejor para ella. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Lee Más:

¿Adamari López sale de ‘Hoy Día’?… Ella y Telemundo responden

Adamari López mostró en Instagram por qué el Taekwondo no es lo suyo

Algunos fans de Hoy Día no están tratando bien a Adamari López, ni porque tiene COVID