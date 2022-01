Katie Price se viste de monja para inaugurar su cuenta de OnlyFans

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace tiempo que OnlyFans dejó de ser popular únicamente entre las estrellas de la industria pornográfica y sus admiradores para pasar a convertirse en una fuente de ingresos nada desdeñable para las celebridades más ‘mainstream’.

La modelo y estrella televisiva Katie Price ha sido la última en animarse a abrir una cuenta en el servicio de contenido por suscripción y, en su caso, lo ha hecho porque le permite controlar por primera vez en toda su carrera la forma en que comparte su cuerpo con el resto del mundo, según ha explicado en una conferencia de prensa a la que ha acudido vestida como una monja.

“Año nuevo, vida nueva. He nacido para esto. He sido ‘modelo glamour’ durante años. Estoy muy emocionada porque ahora no hay nadie en mi camino. Ya no hay revistas de chicos, ya no lo hago porque sí. Siempre me han pagado por hacer lo que hago. ¿Por qué querrías regalar algo así? Creo que mi cuerpo es valioso, y ahora sigo mis reglas. Quiero dictar cómo muestro mi cuerpo”, ha asegurado Katie, que cobra a sus seguidores 14,99 dólares al mes por acceder a sus fotos y vídeos en exclusiva.

Anteriormente, la ex del cantante Peter Andre y del futbolista retirado Dwight Yorke creía que OnlyFans incluía solo desnudos y contenido para adultos, pero ahora se ha dado cuenta de que se trata de la app perfecta para explorar su lado más feminista.

“Es una visión de mi vida, como un reality show. Quiero empoderar a otra mujeres”, ha celebrado.

Lee Más:

Mujer policía recibe $30,000 dólares por renunciar después de que sus colegas descubrieran su cuenta de OnlyFans

Céline Centino, la modelo que transformó su cuerpo y se puso enormes curvas tras sufrir bullying

Tim Stokely, fundador de OnlyFans renuncia como CEO, ya hay sustituto