¿Ahora le toca a Raúl de Molina reírse de Chisme No Like? “El Gordo” regresó a Univision

Chisme No Like bajo la conducción de Javier Ceriani comentó, días atrás, que los nuevos dueños de Univision no querían a Raúl de Molina, y los rumores sobre su posible salida de El Gordo y la Flaca se volvieron más fuertes durante su ausencia. El conductor de Univision explicó que estaba de vacaciones, así lo dijo también Lili Estefan.

Ahora que “El Gordo” está de regreso en Univision los fans dicen: “Para los que decían que lo votaron, ¡toma ya! Sigan creyendo toda la basura que se dice en redes”. Otros también aseguran que El Gordo y la Flaca no puede ser sin Raúl de Molina, que lo extrañaban en la pantalla y que tanto él como Lili Estefan son los reyes de este espacio. “Raúl se ha ganado su puesto en la televisión”, aseveró otra fan.

Al final del día, parece que ahora le toca a “El Gordo” reírse de Chisme No Like, no sólo porque regresó a Univision, sino porque cuenta con el apoyo de los nuevos dueños, que lo mantienen firme en su puesto, sino que además cuenta con todo el cariño de su público que así lo ha manifestado en Instagram.

Eso sí, también es cierto que las palabras de Chisme No Like no han caído en el vacío, hay quienes si quisieran ver rostros nuevos en la televisión y lo hacen saber comentando: “Raúl de Molina otra vez regresó. Pense que estaba haciendo sus vueltas de jubilación. Ya es hora que se vayan sin muchos años. Ganando tanto dinero, sin hacer nada, dejen que lleguen nuevos profesionales que se queman las pestañas por estudiar y tener una oportunidad”.

Ahora bien, guste o no, tanto Raúl de Molina como Lili Estefan son un referente en el mundo del espectáculo hispano, de ahí la lealtad de un público que los considera de lo mejor de la televisión y los premian además con sintonía.

Eso sí, también es cierto que Chisme No Like está dando pasos agigantados y generando contenido que todos quieren ver, porque a diferencia de otras producciones ellos obedecen a su propia agenda y no a la linea editoria de un medio de comunicación como tal.

Pero mientras Raúl de Molina siga a la cabeza de El Gordo y la Flaca, tampoco cabe la duda de que en este rumor sobre su salida, a él le ha tocado reír al último y dice el dicho que: “El que ríe al último, ríe mejor”.

