En pleno día de San Valentín, adolescente de 14 años de Louisiana intentó contratar un sicario para matar a su exnovio

Una menor de 14 años de Louisiana fue arrestada en pleno día de San Valentín luego de que supuestamente intentó deshacerse de su exnovio contratando a un asesino a sueldo.

Los oficiales del Departamento de Policía de Baton Rouge (BRPD) fueron notificados por primera vez de la solicitud de cargo de asesinato cuando un administrador del sitio web satírico “rentahitman.com” les informó sobre la supuesta petición de la adolescente.

Posteriormente, las autoridades trasladaron a la menor a un centro de detención juvenil de East Baton Rouge, donde fue acusada.

El director ejecutivo de Rent-A-Hitman, Guido Fanelli, dijo en un comunicado enviado a WAFB: “Deseo agradecer al Departamento de Policía de Baton Rouge por tomarse este asunto en serio y espero sinceramente que la víctima reciba la ayuda y el apoyo que necesitan para salir de esto con bien”.

La naturaleza satírica de Rent-A-Hitman se puede encontrar en su página de inicio, que muestra trofeos falsos para el “2021 Trigger Warning Award” y “2021 Best In Class From the International Association of Retired Hitman”.

El sitio web ofrece una advertencia a los visitantes que indica que su “privacidad no está garantizada y su información podría filtrarse a miles de sitios menos que estelares, incluida la aplicación de la ley”.

No es la primera vez que alguna persona intenta atentar contra sus exparejas accediendo al sitio web falso.

En 2021, una mujer de Michigan se declaró culpable de intentar contratar a un sicario a través de “Rent-A-Hitman” para matar a su exmarido.Wendy Lynn Wein, de 52 años, tenía la esperanza de reunirse con una persona para abordar un problema con su exmarido, y parecía no saber que el sitio web es falso.

Sobre el posible castigo o sanción contra la adolescente, el sitio web de asistencia legal Justia U.S. Law señala que una persona declarada culpable de solicitud de asesinato en Luisiana “será encarcelada con trabajos forzados [es decir, encarcelamiento en una prisión estatal] por no menos de cinco años ni más de 20 años”.

