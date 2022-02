Qué ciudades de Estados Unidos te pagan por mudarte allí ahora

Con todos los acontecimientos surgidos en el último par de años, como la pandemia de Covid, sus posteriores olas de contagios, el home office y la gran renuncia, ahora muchas personas eligen trabajar de forma remota en lugar de trasladarse a una oficina.

El resultado de esto es que miles de empleados tienen ahora la flexibilidad de trabajar desde donde quieran y muchas ciudades de los EE.UU. están ofreciendo incentivos financieros para que las personas se muden a sus respectivos territorios.

Extra Space Storage, uno de los operadores más grandes de instalaciones de autoalmacenamiento en el país, compiló una lista de diez ciudades de EE. UU. que ofrecen algún tipo de incentivo para residir y trabajar allí.

Los incentivos varían, desde subvenciones que cubren los gastos de mudanza hasta dinero para construir o comprar una nueva casa en la ciudad y espacios de coworking gratuitos.

A continuación, 10 ciudades que ofrecen estímulos para mudarse en Estados Unidos.

1. Bemidji, Minnesota

Una ciudad de casi 15,000 residentes que ofrece el paquete de incentivos de reubicación Greater Bemidji 218 a los teletrabajadores que buscan algo nuevo. El paquete incluye hasta $2,500 para cubrir los gastos de mudanza, una membresía gratuita de un año para un espacio de coworking local y una membresía gratuita para programas comunitarios y de networking.

Para ser elegible las personas deben estar empleadas como teletrabajadores, vivir al menos a 60 millas de la ciudad y convertirse en residentes de tiempo completo.

2. Bentonville, Arkansas

Ofrece 10,000 puestos vacantes en las ciudades de Bentonville, Fayetteville, Springdale y Lowell. El Consejo del Noroeste de Arkansas ha invertido $1 millón para incentivar a las personas a mudarse a la región. El consejo también ofrece $10,000, que se pueden recibir en efectivo o en criptomonedas a los trabajadores remotos como parte de Finding NWAprograma.

Los interesados deben ser mayores de 24 años, estar empleados a tiempo completo, haber laborado durante al menos dos años, ser residentes fuera de Arkansas y estar dispuestos a mudarse al noroeste del estado dentro de los seis meses de ser aceptados en el programa.

3. Lincoln, Kansas

La ciudad ofrece terrenos gratis a los nuevos residentes, con lotes que van desde 14,000 a 35,000 pies cuadrados. No se permiten animales de granja, no hay subvenciones disponibles para ayudar a los propietarios a construir y no se permiten casas móviles, aunque es posible transportar una casa modular o prefabricada al sitio.

4. Morgantown, Virginia Occidental

Ofrece $12,000 para nuevos residentes. Los interesados recibirán $ 10,000 a través de pagos mensuales cuando se muden por primera vez, luego otros $ 2,000 una vez que lleguen a su segundo año. Los beneficiados tendrán acceso a un espacio de coworking gratuito y para calificar hay que estar dispuesto a mudarse dentro de los seis meses de haber sido aceptado en el programa Ascend.

5. New Haven, Connecticut

La ciudad proporciona hasta $10,000 a los propietarios de viviendas primerizos para que se utilicen en el pago inicial o los costos de cierre. La ciudad también otorgará un préstamo con un interés del 0% que será perdonado a una tasa del 20% cada año, para ser completamente absuelto después de cinco años. Sin embargo, si el beneficiado vende su casa dentro de ese plazo, deberá devolver el saldo a la ciudad o hacer que el nuevo comprador se haga cargo del monto restante.

6. Newton, Iowa

El paquete “Conozca a Newton” ofrece $10,000. Los beneficiados pueden calificar si compran una casa por un valor de $190,000 o más. Sin embargo, si compra una casa por debajo de ese valor, aún puede recibir reducciones de impuestos. La oferta está disponible para casas que se construyan hasta 2023 y se otorgará durante el cierre. Para recibir los $10,000, es necesario probar el valor de la vivienda a través de una tasación o tasación, y la vivienda no puede ser alquilada.

7. North Platte, Nebraska

Tiene bonos de hasta $5,000 si acepta un trabajo allí. El programa de bonificación por firmar está disponible a través del programa WorkNP de la ciudad.

8. Topeka, Kansas

Como parte de Choose Topeka, ofrece $15,000 si compra una casa y $10,000 si alquila. Si trabaja de forma remota, podría ganar hasta $ 5,000 si alquila y $ 10,000 si compra una casa. Para ser elegible es preciso mudarse y luego alquilar o comprar una casa en Topeka dentro de un año de la oferta.

9. Tulsa, Oklahoma

Es posible recibir $10,000, gracias al programa Tulsa Remote, además de que cubre los gastos de mudanza y proporciona un estipendio mensual que se entregará después de haber vivido en la ciudad durante un año completo. Para recibir el dinero es necesario mudarse a Tulsa dentro de los 12 meses posteriores a su aceptación en el programa, ser un empleado remoto de tiempo completo o trabajar por cuenta propia fuera de Oklahoma.

10. West Lafayette, Indiana

A través de su programa Work From Purdue, ofrece a los profesionales la oportunidad de trabajar de forma remota y vivir en Discovery Park District. Las personas que se mudan pueden ganar estipendios de $1,000 a $5,000 y para calificar hay que mudarse a West Lafayette dentro de los seis meses de haber sido aceptado en el programa. Los solicitantes deberán vivir en la ciudad durante al menos un año y serán responsables de encontrar su propia vivienda.

