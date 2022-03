Jomari Goyso ha hablado: Aquí lo mejor y lo peor de premios Billboard en “Mujeres Poderosas”

Jomari Goyso el famoso crítico de modas de Univision ha hablado y aquí está su listado oficial sobre lo mejor y lo peor de premios Billboard en “Mujeres Poderosas”. Pero ojo, Jomari vuelve hacer hincapié en algo que muchos aveces suelen olvidar y es que en los eventos, en este caso en las premiaciones, la moda de cada invitado va a depender del género o de la industria a la que representa. En este caso a un cantante no siempre se le va a juzgar de la misma manera en la que se le pueda críticar el vestuario a un actor, o a una modelo, inlcuso en la gala de los premios Billboard.

Admite además que el error de muchos es querer compararlos a unos con otros, cuando estos no compiten, en cuando a moda, de manera justa. En el mundo de la música a veces influye sí este es bohemio, indie, rockero, etcétera. Hay que tomar en cuenta que algunos como Lady Gaga se mueven ya en ambos mundos, pero ella misma, siendo un ícono de las excentricidades de la moda, ha sabido diferenciar los premios MTV de los premios de La Academia.

En cuando a los músicos, las mujeres, como bien expone Jomari dirán que su inspiración es Rihanna. Mientras que en la industria del cine las opiniones cambian. Desde Jennifer López, hasta Audrey Hepburn surgen en la mención.

En cuando a los Billboard Jomari destacó a celebridades que llegaron con pantalón. “La tendencia es la liberación de la mujer y el dominio de su look y destino”, dijo el crítico de Univision. El españól hizo una mención especial de Karol G, también conocida como La Bichota, quien emuló el look de Julia Roberts en la cinta “Pretty Woman”. El español recalca que la alfombra se vio dominada por la liberación femenina, sobre todo en el género urbano, en donde hasta hace unos años eran los hombreslos que las dominaban.

Karol G también ha estado dando mucho de qué hablar después de posar para la revista VOGUE en un look muy sencillo, casi natural. Sin bien es cierto parece no llevar maquillaje, también es cierto que pueder parecer que no, pero un look natural, tan matizado y sin manchas, además de tener brillo es sin duda un estilo que requiere tantito maquillaje sí, pero esto no lo hace menos fórmidable. Es solo un dato a tener en cuenta.

