Livia Brito lamenta tragedia en el futbol mexicano y usuarios le recuerdan golpiza que le dio a fotógrafo

Los terribles acontecimientos de violencia que se vivieron en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo, durante el duelo entre Querétaro y Atlas, siguen dando de qué hablar.

Y al igual que han hecho muchas otras personalidades, Livia Brito quiso pronunciarse por el brutal enfrentamiento que se produjo entre hinchas de los equipos mexicanos, pero en su caso terminó criticada por usuarios de las redes.

El mensaje que Livia dejó en su perfil de Twitter dice: “Tristeza profunda de lo que se vivió el día de ayer en #Querétaro. Ayer perdió el fútbol, pero sobre todo perdimos como sociedad, país”, escribió sin esperar que internautas comenzaran a recordarle el penoso caso cuando golpeó a un paparazzi.

Tristeza profunda de lo que se vivo el día de ayer en #Queretaro…



Ayer perdió el fútbol pero sobretodo perdimos como sociedad, pais. #queretarovsatlas

🖤 — Livia Brito Pestana (@liviabritoof) March 6, 2022

“Jajaja tú hablando de estar en contra de la violencia”, “Lo dices tú. Que mandaste a golpear a un reportero. No se olvida lo que hiciste, ¿eh?”, “Te recuerdo que ella siendo cubana golpeó a un fotógrafo mexicano y no solo eso, le robaron su cámara y hasta la fecha no le ha dado la cara así que no le den alas a esta incongruente mujer”, son algunos de los comentarios que se pueden leer bajo el tuit de Brito.

En 2020 la actriz cubana protagonizó una escena de violencia junto a su pareja en contra de un fotógrafo que la captó en un hotel en Cancún, Quintana Roo, por eso no dudaron en tachar a Livia de “hipócrita”. Además, le pidieron que si era ese su sentir, que predicara con el ejemplo y no agrediera a los demás.

“Tú también golpeas”, “Te recuerdo que tú y tu pareja agredieron a un fotógrafo con la misma violencia como la que ahora criticas. Congruencia, porfa”, expresaron otros usuarios.

En un principio Livia Brito lo negó, pero salió a la luz un video sobre el caso, así que la actriz terminó aceptando el error y publicó un audiovisual en el que ofreció disculpas.

Ernesto Zepeda, nombre del fotógrafo, pedía a Livia alrededor de $15 mil dólares para resarcir el daño de las agresiones en su contra y la pérdida de su equipo de trabajo, pues tuvo que pagar cuentas médicas, abogado y la renta mensual de equipo fotográfico.

Sin embargo, en enero pasado, se supo que las autoridades consideraron “como un ataque a la privacidad e intimidad de las personas” la labor que Zepeda cometió contra la artista y su pareja, por lo que se dictó una orden de no vinculación a proceso.

– La Fiscalía de Querétaro detuvo a diez personas que tienen relación con los agresores del Estadio Corregidora