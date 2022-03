Chiquis Rivera estornudó y luego dejó ver sus atributos en un sensual escote

Chiquis Rivera ha dejado ver nuevamente sus atributos en un escote mediante un video en formato reels en el que cambia de look con tan solo un estornudo. Hasta el momento esta nueva aparición de la cantante mexicana en su cuenta de Instagram ha sumado 24,158 me gustas.

La hija de Jenni Rivera publicó en su perfil este pequeño audiovisual en el que se le ve primero con una bata de manchas que asemejan a la piel de una vaca y luego, tras el estornudo, aparece luciendo un espectacular vestido verde esmeralda que permite ver el escote.

Además, en la primera toma aparece sin maquillaje. En la segunda, su rostro está maquillado con principal énfasis en los ojos, cuyo color de sombras es el mismo que el tono de su vestido. Al final del video, la intérprete muestra una paleta de sombras de su línea de maquillaje.

Muchos de sus seguidores le dejaron comentarios con emoticones de corazones, fuegos o caritas enamoradas.

Chiquis Rivera recientemente protagonizó un atrevido momento en las redes sociales: se dejó ver desde una piscina al aire libre sin ninguna prenda de ropa y cubriéndose los senos con sus manos. Su compañía en estas fotos fueron dos lindos perritos, el brillante sol de la mañana, y una taza que bien podría contener café.

Estas fotografías publicadas el 20 de febrero tienen hasta hoy 2,127 comentarios y 242,970 me gustas.

Estas imágenes causaron la reacción de su tío Lupillo Rivera: “CHIKIS… What are you doing!?”, le dijo el hermano de la fallecida Jenni Rivera.

Asimismo, también levantó ciertos comentarios por una situación particular: días antes, Karol G se había mostrado desnuda desde la playa. Esto causó que dijeran que Chiquis Rivera se había copiado de la intérprete de “Bichota“.

“Le copió a Karol G”, “También cuando vi la foto se me vino a la mente KAROL G”, “Lo mismo pienso”, “Y sí, apenas iba a escribir eso, más originalidad”, le dijeron luego a Chikis en sus imágenes al desnudo.

“Foticos mías en el mar, mi lugar favorito tratando de ocultar un poco lo obvio, lo natural , lo perfecto, celebrando la vida, las bendiciones y la magia de poder cumplir sueños”, dijo Karol G, quien estaba en su semana de cumpleaños, al publicar las imágenes.

Sigue leyendo: Dicen que Chiquis Rivera copió a Karol G: ¿quién luce mejor desnuda y bajo el agua?

Chiquis se desnudó para meterse al agua y su tío Lupillo Rivera le dejó un reclamo

Chiquis Rivera deja ver sus curvas en un ajustado atuendo de encaje y leggings negros

Karol G se desnuda y habla ser natural: ¿una “indirecta” a Yailin?