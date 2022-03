Rafael Nadal sobre Naomi Osaka: Espero que se recupere bien de eso y le deseo todo lo mejor

Rafael Nadal, está a un nivel muy superior a años anteriores, tanto así que está invicto y es el favorito para llevarse el Indian Wells. No obstante, esto no le ha impedido mostrar una vez más su lado más humano, después de enviarle todo su apoyo a Naomi Osaka, quien en la segunda ronda de este torneo recibió insultos racistas de parte un aficionado.

“Este tipo de preguntas son difíciles de responder. Quiero decir, la respuesta fácil para mí es decir que me siento terrible por lo que sucedió y que eso nunca debería suceder, pero lo cierto, en el mundo real, es que esas cosas suceden”, comentó Nadal.

“En mi opinión, tenemos una gran vida. Somos personas muy afortunadas que somos capaces de disfrutar experiencias increíbles porque somos tenistas. Incluso si es terrible escuchar esas cosas, necesitamos estar preparados para eso, ¿no? Necesitamos resistir a este tipo de problemas que pueden suceder cuando estás expuesto a la gente“, agregó el manacori.

Nadal no solo le mostró su apoyo a la ex número del mundo, sino que también sugirió que debe ir aprendiendo de estos momentos, si ella tiene la disposición de salir adelante; estos comentarios no serán un impedimento para que juegue a un máximo nivel. Estas palabras se asemejan a la de Andy Murray, cuando le recomendó aprender a lidiar que estos fánaticos.

“Lo único que le puedo desear es que se recupere bien de eso y le deseo todo lo mejor. Pero nada es perfecto en esta vida, ¿no? Tenemos que estar preparados para las adversidades“, finalizó Rafael Nadal.

Osaka, quien se retiró en lágrimas de las canchas del Indian Wells, volvió a caer eliminada de manera rápida por segunda vez de manera consecutiva en la actual temporada. Mientras que Rafael Nadal, sigue encendido y no ha perdido ni un solo partido en este 2022.

Nadal, tras vencer al británico Daniel Evans por 7-5 y 6-3, tendrá que verse las caras este miércoles en el partido correspondientes a los octavos de final con el estadounidense y número 17 del mundo, Reilly Opelka.

