Lista la tripulación para próximo viaje comercial de Blue Origin: viajará Pete Davidson, estrella de Saturday Night Live

Blue Origin anunció que está confirmada y lista la tripulación que volará en su próximo vuelo NS-20 el 23 de marzo, el cual estará conformado por Pete Davidson, la estrella de Saturday Night Live, quien viajará con Marty Allen, el dúo de marido y mujer Sharon y Marc Hagle, Jim Kitchen y el Dr. George Nield.

Se trata del cuarto vuelo humano del programa New Shepard y el vigésimo en su historia.

La cobertura de lanzamiento en vivo se llevará a cabo en BlueOrigin.com en T-60 minutos. El despegue está programado para las 8:30 a. m. CDT / 13:30 UTC desde el sitio de lanzamiento Uno en el oeste de Texas.

En información dada a conocer en el sitio oficial de la compañía de viajes espaciales, se seña que cada astronauta a bordo del NS-20 llevará una postal al espacio en nombre de la fundación de Blue Origin, Club for the Future , cuyo programa Postales al espacio brinda a los estudiantes acceso al espacio en los cohetes de Blue Origin.

La compañía del millonario Jeff Bezos recuerda que la misión del Club es inspirar a las generaciones futuras a seguir carreras en STEM en beneficio de la Tierra.

Cortesía Blue Origin.

La tripulación está conformada por:

Marty Allen: quien es director general de recuperación e inversor ángel. Durante su mandato como director ejecutivo de Party America, transformó la empresa de una cadena minorista rota de California en un gran minorista a nivel nacional. También es el ex director ejecutivo de California Closet Company, empresa a la que llevó a un récord de ventas y rentabilidad. Marty también asesora a los directores ejecutivos a través de las actividades de su directorio.

Pete Davidson: se unió al elenco de Saturday Night Live en 2014. En 2020, coescribió y protagonizó la película The King of Staten Island , que también obtuvo una nominación a The Comedy Movie Star de 2020 en el 46th People’s Premios Choice.

Sharon Hagle: fundó SpaceKids Global en 2015, una organización sin fines de lucro que organiza varios desafíos anuales diseñados para inspirar a los niños a seguir carreras en la industria espacial. SpaceKids también participa en el programa Postales al espacio de Club for the Future. A la fecha, Sharon ha llegado a casi 100,000 estudiantes en todo el mundo.

Marc Hagle: Presidente y director ejecutivo de Tricor International, una corporación de desarrollo de propiedades residenciales y comerciales. Marc y su esposa, Sharon, son ávidos filántropos de numerosas organizaciones benéficas relacionadas con las artes, las ciencias, la salud y la educación.

Jim Kitchen: Maestro, empresario y explorador mundial que ha visitado los 193 países reconocidos por la ONU. Ha sido un soñador espacial desde que vio los lanzamientos del cohete Apolo de la NASA en Florida cuando era niño. Desde 2010, se ha desempeñado en la facultad de la Escuela de Negocios Kenan-Flagler, enseñando a los estudiantes a crear empresas con y sin fines de lucro que cambiarán el mundo.

Dr. George Nield: Presidente de Commercial Space Technologies, LLC, que fundó para alentar, facilitar y promover las actividades espaciales comerciales. También se desempeñó como gerente de la Oficina de Integración de Vuelo para el Programa del Transbordador Espacial de la NASA.

También te puede interesar:

– Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, podría ser otro famoso en viajar al espacio en una de las naves de Blue Origin

– Justin Sun, el empresario que ganó la subasta en $28 millones por volar con Jeff Bezos, viajará por fin en 2022

– Tom Hanks rechazó viajar al espacio: “No pagaré $28 millones de dólares”