Conoce el gran salón de eventos en Puerto Rico donde se realizó el Miss Mundo 2021

Desde el inicio de la ceremonia final del Miss Mundo 2021 la cultura puertorriqueña y del Caribe se hizo presente, pero toda la intensión quedó opacada por muchas fallas técnicas.

El concurso, que tenía previsto realizarse en diciembre de 2021 pero se canceló por contagios de covid-19, ha sido muy criticado por muchas razones, incluyendo la exclusión de candidatas latinas.

La representante de Polonia, Karolina Bielawska, resultó ser la ganadora.

¿Dónde se realizó el Miss Mundo 2021?

Desde el primer intento en diciembre de 2021, todas las concursantes viajaron a Puerto Rico para cumplir con las competencias y logísticas normales de este tipo de concurso.

Durante ese primer viaje visitaron muchos lugares de la isla, hasta que finalmente la ceremonia de coronación se realizó en el Coca-Cola Music Hall, una gran sala de eventos ubicada en 250 Convention Boulevard en el vecindario de Isla Grande en San Juan.

El Coca-Cola Music Hall, que tiene capacidad para recibir a 5,000 personas, pertenece a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico -que es una agencia del gobierno puertorriqueño-, pero su administración está a cargo de ASM Global.

Desde su diseño se pensó que este espacio estaría destinado para eventos masivos, en su mayoría musicales. Su construcción dio inicio en 2016 y se finalizó en 2021, aunque se tenía pensado finalizar en 2020. Se dice que para el proyecto se invirtieron $40 millones de dólares.

Aunque el Coca-Cola Music Hall tiene poco tiempo activo, ya tiene en su cartelera grandes eventos como el concierto de Raphael, Ana Torroja, Serrat, CNCO, Gente de Zona, Justin Quiles y otras grandes estrellas de la música.

El evento inaugural de esta sala de conciertos fue hecho por la cantante puertorriqueña Ednita Nazario. View this post on Instagram A post shared by Coca-Cola Music Hall (@cocacolamh)

También te puede interesar:

– ¿Está todo bien? Miss Paraguay habla de la supuesta discriminación de Adamari López

– Harnaaz Sandhu, de la India, es la nueva Miss Universo 2021

– “Es un país de guerreros”: reciben a Sofía Aragón como heroína en México