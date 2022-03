Rafael Nadal: Tengo problemas para respirar, es muy doloroso y eso me limita mucho

Rafael Nadal se quedó a un paso de conseguir su tercer titulo en lo que va de temporada, después de caer en la final del Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz con una pizarra de 6-3 por 7-6. Sin embargo, esto no ha generado pensamientos negativos en el 21 veces campeón de Grand Slam, sino que el español ha mostrado más preocupación por tener problemas en su respiración.

“Sentía dolor, sinceramente. Como dije, tengo problemas para respirar. No sé si es algo en las costillas, aún no lo sé. Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja todo el tiempo aquí dentro. Me mareo un poco porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho”, comentó Rafael Nadal.

Quien da todo lo que tiene, no está obligado a más.



¡Enorme esfuerzo, gran inicio de 2022!@RafaelNadal | @BNPPARIBASOPEN | #IndianWells pic.twitter.com/jRl66v2QkU — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 21, 2022

“No se trata solo del dolor, no me siento muy bien porque me afecta la respiración. Más que triste por la derrota, algo que acepté de inmediato, e incluso antes de que terminase el partido, se trata más de que estoy sufriendo un poco, la verdad”, añadió el español.

Nadal, venia arrojando estos problemas desde que disputó la semifinal del torneo estadounidense ante su compatriota Carlos Alcaraz. De hecho, en el transcurso del encuentro, tuvo que solicitar la atención médica.

“Hice lo mejor que pude en las últimas semanas. Hoy se me hizo imposible”, Rafael Nadal. @StarPlusLA ▶️ https://t.co/hbhSbWxlb8 pic.twitter.com/KqBuWzX9zm — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 21, 2022

“Ocurrió ayer por la noche, al final del partido. Terminé tarde ayer y jugué de día. Como se pueden imaginar, no tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, ni siquiera de verificar qué estaba pasando allí. Eso es todo. Todo lo que puedo decir es que me era difícil respirar. No sé, cuando trato de respirar, me duele y es muy incómodo”, comentó el manacorí.

Debido a estos problemas de respiración, Rafael Nadal no estará disponible en el Master 1,000 de Miami y así poder encontrar la solución para volver aún más fuerte a las canchas. Sin olvidar que podrá descansar después de disputar el Abierto de Australia, Abierto de Acapulco y el Indian Wells.

“Mis dos últimos meses han sido increíbles, inolvidables, muy emotivos, he disfrutado de cosas que hace meses nunca pensé que podría vivir. Podemos estar orgullosos del trabajo hecho y hay que seguir entrenando para seguir igual de bien y viviendo el sueño de estos dos últimos meses”, finalizó Rafael Nadal.

Más allá de haber asumido su primera derrota del 2022, Rafael Nadal va con un ritmo demoledor por lo que resta de temporada. De hecho, su formidable arranque le ha servido para situarse en el puesto número tres en el Ranking ATP.

Lee También:

Épico: Rafael Nadal avanza a la final de Indian Wells y llega a 20 victorias consecutivas en 2022

Rafael Nadal volvió a brindar un espectáculo en Indian Wells derrotando a Nick Kyrgios

Rafael Nadal sobre su pie izquierdo: Me ha molestado más que en días anteriores