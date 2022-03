La dieta keto y otras dietas que NO funcionan para que las mujeres bajen de peso

Con las dietas, siempre es lo mismo: una se pone de moda y se convierte en la panacea para perder peso y conseguir la ansiada silueta… pero luego hay que lidiar con las consecuencias. Así han pasado la de la col, la de las semillas de papaya, la Atkins, la paleo, la Dukan, y más recientemente la keto y los ayunos. Pero la realidad es que dietas como la keto y otras no funcionan para las mujeres, a decir de un experto en nutrición y obesidad.

El doctor Kiran Rukadikar es un médico reconocido por su exitoso manejo de la obesidad en India. Es autor del libro “In the Spirit of Slim” y asegura que ha tratado a más de 18,000 pacientes en sus 18 años de experiencia. Este especialista escribió un artículo donde desmitifica algunas de las dietas de moda y explica por qué no es buena idea seguirlas, especialmente en el caso de las mujeres.

“Queramos aceptarlo o no, biológicamente los hombres y las mujeres son muy diferentes. Una de las diferencias importantes está en la forma en que los hombres y las mujeres usan y almacenan la grasa”, empieza la explicación del doctor Rukadikar, quien señala que la grasa es fundamental para proteger los órganos vitales, almacenar vitaminas y el correcto funcionamiento de los sistemas neurológico e inmunológico del cuerpo.

Las mujeres tienen cuatro veces más grasa esencial que los hombres, y ésta les protege de enfermedades cardiovasculares y la diabetes, por lo que para ellas no es saludable realizar dietas para lograr un 20% de grasa corporal. El experto asegura que dietas como la GM, la keto y el ayuno intermitente no son útiles para perder una cantidad significativa de peso (más de 30 libras) sin recuperarlo. A continuación detalla por qué.

Dieta GM

Este plan consiste en enfocar cada día de la semana en un grupo de alimentos en específico, lo que ciertamente ayuda a perder peso en poco tiempo, pero el doctor Rukadikar asegura que no brinda suficientes vitaminas, proteínas y grasas saludables a las mujeres, además de que la pérdida de peso no puede sostenerse a largo plazo. La dieta GM puede causar deshidratación, dolores de cabeza, fatiga, debilidad muscular e incapacidad para concentrarse.

Dieta keto

El doctor Rukadikar asegura que la restricción de carbohidratos y el aumento en la ingesta de grasas que plantea la dieta keto para que el cuerpo utilice la grasa existente para obtener energía en lugar de los carbohidratos, suele causar resistencia a perder grasa en las mujeres, en cuyo cuerpo es fundamental para el embarazo y la lactancia.

El especialista señala que esta dieta crea cambios en el cerebro y el metabolismo femeninos que naturalmente se resisten a la pérdida de grasa. “El resultado es un desequilibrio completo que conduce a cambios hormonales y metabólicos. Además, las dietas tipo keto generalmente funcionan solo por un corto plazo y pueden tener efectos secundarios como dolores de cabeza, mareos, fatiga, náuseas y estreñimiento”, escribe el doctor.

Cuando el cuerpo femenino entra en cetosis, pierde músculo, se fatiga y entra en un estado de inanición, por lo que hace más daño que bien.

Ayuno intermitente

Aunque evitar la ingesta de ciertos alimentos o de todos durante cierto lapso puede ayudar a perder peso, el ayuno intermitente también puede producir cambios severos de humor, poca energía, hambre extrema, pensamientos obsesivos sobre la comida y finalmente comer en exceso cuando el ayuno ha terminado. Además puede causar episodios de depresión e ira y afectar los periodos menstruales.

El experto asegura que lo mejor es lograr una alimentación equilibrada supervisada por un especialista en nutrición que ayude a perder peso en el mediano y largo plazo sin poner en riesgo la salud de las mujeres.

