El público reacciona a la ausencia de Jomari Goyso en Despierta América

Jomari Goyso está en la ciudad de Los Ángeles. Desde ayer está posteando algunos videos que lo muestran en Hollywood. Se cree que el conductor de Sal y Pimienta ha dejado por unos días su rol en Sin Rollo de Despierta América, porque ha sido enviado a cubrir la alfombra roja de los Premios Óscar.

El crítico de modas tenía que sí o sí estar en este magno evento, que además de ser la premiación más importante del año, es el evento en el que las celebridades se pueden lucir perfectamente con sus mejores vestidos y trajes. Los nombres de los diseñadores más importantes sonarán en los micrófonos de los periodistas de moda; esta es una cita que Jomari Goyso no se podía perder.

Ahora, su ausencia en Sin Rollo no ha pasado desapercibido, las fans se lo han hecho saber: “Precioso Jomari, se te extraña en Sin Rollo, disfruta tú descanso”. Algunos al parecer creen que el español está de vacaciones, nosotros creemos que sin dudas está en Los Ángeles porque este domingo se llevarán a cabo Los Óscar y habrá alfombra roja. Las normativas de seguridad por COVID ya se están regularizando, y aunque se sigue pidiendo el uso de la mascarilla también te piden pruebas PCR para poder ingresar.

En su último video, por otra parte, se puede ver que Jomari Goyso está disfrutando de la vista de Runyon Canyon Park, California. Algunos de sus seguidores creen que está en Puerto Rico, pero no, Jomari está en Los Ángeles.

Su visita a Los Ángeles lo llevó a visitar los famosos callejones. Ahí conversó con varias mujeres emprendedoras, y en donde además recibió mucho cariño por parte de los fans de Univision. Junto a su video el español describió el momento con estas palabras: “¡Qué bonito se siente el cariño del público! Todo comenzó en Los callejones y 10 años después aquí seguimos; gente humilde y trabajadora. Ellas tienen una historia de superación y honra”. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

