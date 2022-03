Le dicen a Despierta América: “Queremos de regreso a Albert Martínez, por qué nos lo quitaron si es el mejor en dar el tiempo”

La semana pasada la periodista Mandy Fridmann reveló que Albert Martínez ya no era parte de Despierta América, ni de Univision. Según le confirmó la cadena: “Albert no solo ya no formará parte del talento de ‘Despierta América’, sino tampoco de la cadena Univision, ni TelevisaUnivision”. No hubo razones específicas dadas, según expuso la periodista argentina. Y desde ese día el público exige respuestas, quieren razones.

El público en Instagram que sigue a Despierta América quiere saber por qué Univision quitó a Albert Martínez, pero más allá de esto lo que el público realmente desea es ternerlo de regreso dando los por menores del clima. “Queremos de regreso a Albert Martínez, por qué nos lo quitaron si es el mejor en dar el tiempo”, comentó una fan en uno de los videos del día.

En esta publicación, dos de sus conductoras recibieron halagos como este: “Me encantó tu vestido Francisca, los colores te lucen súper bien. Similar al de Jessica pero el color del tuyo de ve mejor”. Pero pese a esto hubo otro en el que se encargaron de criticarlos a todos, dejando en grande la siguiente palabra: “R I D Í C U L O S”. Hay quien dice que esto se debe a que muchos ya se cansaron de ver que empiecen el programa, siempre, bailando.

En las redes sociales del meteorólogo, el público la manifiesta además de cariño lealtad, le preguntan qué pasó. Le preguntan cuándo volverá. Le dicen que ya no verán el programa hasta que él regrese. Albert se límita a responderles con un corazón, posiblemente en agradecimiento por el cariño que está recibiendo. Y es que tal vez ni él, ni la cadena hispana se esperaban esta reacción del público.

En esta foto se pueden leer estos mensajes a los que él ha reacciona sólo con corazones para sus seguidores: “Albert se te extraña mucho en las mañanas nadie da el tiempo como tú”, “Dios, espero no sea verdad lo que se comenta Albert, ya no me interesa ver el segmento del tiempo hasta que tu no regrese Albert te esperamos”, “Se te extraña en la TV”, “Alber se te extraña. Muchas bendiciones eres el mejor, donde sea que estes te seguiremos”.

Los mensajes en esta línea son muchos y parecen no cesar: “Te extrañamos mucho aquí en Miami, no ha habido nadie que haga el pronóstico del tiempo con tanta magia y entretenimiento. En lo personal siempre lo veía por ti, además no te conozco personalmente pero te veo como un ser humano bueno y muy inteligente. Bendiciones y que donde quiera que estés que Dios siempre te acompañe y muchos éxitos en tu vida profesional”. View this post on Instagram A post shared by Albert Martinez (@alberteltiempo)

