Rachel Zegler presentará uno de los premios Oscar después de no haber sido invitada

Durante el pasado fin de semana, los usuarios de las redes sociales se sorprendieron al saber que Rachel Zegler, la protagonista de ‘West Side Story’, no fue invitada a los Oscar 2022.

Si bien ‘West Side Story’ fue nominada siete veces, incluida la de Mejor Película, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aparentemente no tenía espacio para ella: “Lo he intentado todo, pero parece que no está sucediendo”, escribió Rachel en su cuenta de Instagram .

La actriz se había resignado a seguir la ceremonia desde su sofá y en chándal, aunque no perdía la esperanza de que ocurriera un milagro de última hora: “Ojalá pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, supongo que así son las cosas a veces. Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada”, señaló en su publicación.

Sin embargo, parece que finalmente Rachel podrá obtener su momento en la gala de los premios de la Academia después de todo, pues de acuerdo con The Hollywood Reporter, la actriz no solo acudirá al evento, sino que ​​se le ha ofrecido la oportunidad de presentar uno de los galardones el próximo domingo en el Dolby Theatre de Hollywood, California.

Sin duda, su idea de hacer pública su situación ha dado resultado y finalmente le han reservado un asiento para que acuda a la noche más importante del cine.

Se desconoce cuál será la categoría de la que estará a cargo presentar, aunque lo más irónico de toda esta historia es que cabe la posibilidad de que Rachel ni siquiera pueda asistir a los Oscar porque se encuentra actualmente trabajando en la nueva versión del clásico ‘Snow White’ en Londres.

‘West Side Story’ es la tercera película más nominada de esta 94 edición de los Premios Oscar: recibió un total de siete candidaturas, incluyendo Mejor Película, Mejor Director para Steven Spielberg y Mejor Actriz de Reparto para Ariana DeBose.

Los Oscar 2022, que serán presentados por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, reconocerán a las mejores películas estrenadas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021. El programa se transmitirá en vivo el 27 de marzo a las 8 p. m. ET por ABC.

