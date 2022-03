Alejandra Guzmán habría despedido a su equipo de producción con el que trabajó por 20 años

Si bien, Alejandra Guzmán es conocida en el mundo del entretenimiento por ser una de las cantantes mexicanas más exitosas, también destaca que en su vida ha estado rodeada de fuertes polémicas y lo que se está diciendo ahora de ella está dejando con la boca abierta a muchos.

La hija de Enrique Guzmán está por comenzar una gira junto a Paulina Rubio, la cuál recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos. El tour “Perrísimas” comenzará el próximo 15 de abril en Orlando, Florida, y concluirá el 22 de mayo en Los Ángeles, California.

Sin embargo, a tan solo unas semanas de arrancar este proyecto, Alejandra despidió de manera injustificada a su equipo de producción con el que trabajó por años, o eso es por lo menos lo que los conductores de Chisme No Like sacaron a la luz.

“Alejandra Guzmán acaba de despedir completamente a su banda de 20 años, dejando sin trabajo a todos sus músicos mexicanos”, reveló Javier Ceriani añadiendo que se les habría hecho llegar una carta informándoles sobre la situación.

El periodista argentino luego detalló que todo el personal se fue a trabajar con la banda de Paulina Rubio para hacer los conciertos por Estados Unidos.

“Se van con los músicos de Paulina Rubio americanos”, dijo Ceriani por lo que Elisa Beristain resaltó que al irse con la Chica Dorada “empieza una guerra con estas ‘Perrísimas’”.

“Se van a juntar para demanda colectiva en contra de la rockera. Van a demandar a Alejandra Guzmán por despidos injustificados”, determinó Javier.

De acuerdo con los conductores de Chisme No Like, no sorprendería que en los próximos días una nueva controversia sobre La Guzmán acapare los titulares debido a “lo que pueden llegar a soltar” los músicos.

Por ahora, Alejandra no se ha pronunciado con relación a este tema, aunque destaca que en una reciente publicación en Instagram del equipo de representación de la cantante se colocó una imagen donde se ve a la rockera ensayando junto a un mensaje que dice: “Hard at work, rehearsing. New band, new music, new crew! This is going to be exciting!”, que se traduce como: “Trabajando duro, ensayando. ¡Nueva banda, nueva música, nuevo equipo! ¡Esto va a ser emocionante!”. View this post on Instagram A post shared by All Parts Move (@allpartsmove)

