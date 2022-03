Britney Spears recibe la visita de Donatella Versace, diseñadora de su futuro vestido de novia

Britney Spears volvió a reunirse con su amiga Donatella Versace. En una serie de fotos y videos publicados en su cuenta de Instagram, la intérprete de ‘Baby One More Time’ mostró a sus millones de seguidores que sigue siendo gran amiga de la diseñadora.

“Miren quién ha venido de visita. Nosotras dos juntas no hacemos nada bueno”, escribió Spears, de 40 años, al pie de las imágenes.

En la primera foto, la intérprete de ‘Toxic’ presumió sus tonificados abdominales con un crop top estampado con mangas abultadas mientras posa junto a Versace, de 66 años, que luce un vibrante y llamativo conjunto formado por un pantalón de campana rosa intenso y un top verde lima ajustado.

Por su parte, el prometido de Britney, Sam Asghari, quien también aparece en las imágenes, lució un look fresco con una camiseta blanca y unos jeans azules.

En otra instantánea, Versace lució el mismo conjunto, mientras que Spears optó por otro crop top con distinto estampado.

La estrella del pop es fan de Versace desde hace tiempo. En mayo de 2021, Donatella, hermana del fundador de la marca, Gianni Versace, publicó un dulce recuerdo de Spears vistiendo la prestigiosa firma a principios de la década del 2000

“Este flashback es de cuando ella vino a mi show en 2002, luciendo glamurosa en Versace”, subtituló Donatella el post, que muestra a Spears y al diseñador posando juntos.

Para la ocasión, la cantante lució un vestido de un solo hombro adornado con destellos multicolores: “Nunca olvidaré cuando viniste y te quedaste conmigo Britney, fuiste y serás siempre mágica” añadió Donatella.

En noviembre, Spears escribió en Instagram que Versace diseñaría su vestido de novia. En ese entonces mostró una serie de fotos en las que aparecía posando con un vestido de tul rosa.

Anticipándose a las especulaciones de los fans, aclaró que ese look no era el conjunto que lucirá cuando se dé el “Sí”, escribiendo: “No… este no es mi vestido de novia. Donatella Versace está haciendo mi vestido mientras hablamos. Que tengan una buena noche amigos”, explicó.

Spears y Asghari se comprometieron en septiembre del año pasado tras mantener una relación por más de cuatro años. Poco después de que él hiciera la pregunta, una fuente reveló a la revista People que Britney quiere “casarse lo antes posible”.

“Le encantaría una ceremonia en la playa en un destino tropical. Será una boda pequeña”, citó People en su portal. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Sigue leyendo: Britney Spears no tiene idea de quiénes son Pete Davidson y Scott Disick

– La gran preocupación de Donatella Versace antes de ir a rehabilitación era qué comida le servirían

– Britney Spears revela que consideró someterse a una cirugía para aumentar sus senos

– Britney asegura que TriStar Entertainment y sus antiguas gerentes comerciales la querían matar