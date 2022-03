Insólito: Fanático asiste a ver un encuentro de la NBA y termina recibiendo un corte de pelo en la propia grada [Video]

La NBA además de ser la mejor liga de baloncesto en el mundo también es un espectáculo y en ocasiones nos ofrece momentos como el que se vivió en el encuentro entre Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks cuando un fanático accedió a cortarse el cabello poco antes del cierre del juego.

El aficionado en cuestión era nada menos que JiDion, un famoso YouTuber que cuenta con más de cuatro millones de suscriptores en su canal oficial y más de 1.2 millones de seguidores en Instagram. El tema del corte terminó formando parte de un nuevo contenido que subirá próximamente en la plataforma de videos.

Sin embargo, el corte de pelo que le hicieron a JiDion tomó por sorpresa a todos, incluso a la propia NBA. La cuenta de la liga en Twitter escribió que “nunca es mal momento para un corte de cabello”, desatando las risas de los aficionados.

😂 Never a bad time for a fresh cut! pic.twitter.com/2R7nRpvBWc — NBA (@NBA) March 26, 2022

El video incluyó imágenes del drafteado número uno del 2020, Anthony Edwards, quien se preguntó atónito “¿qué carajos?” antes de la reanudación del partido.

Los Timberwolves también se hicieron eco del YouTuber publicando una foto del momento que acumuló más de 7,000 likes a través de Twitter. courtside cut @Jidion6??? 😳 pic.twitter.com/3Fy3qLauii— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 26, 2022

Lo cierto es que parece ser que el “corte de pelo” de JiDion terminó por dar suerte a Minnesota quienes terminaron venciendo a Dallas 116-95 con una excelsa actuación de Karl-Anthony Towns.

El dominicano coqueteó muy de cerca con el doble-doble al aportar 20 unidades, sumar nueve rebotes y regalar una asistencia. 20 pts./ 9 reb./ 70% fg.



just another day of work for KAT 😼 pic.twitter.com/hshNi8Zu3D— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 26, 2022

