8,000 ex presos quedarán totalmente libres sin “supervisión” esta semana en Nueva York

Unas 8,000 personas ex convictas que ya estaban en libertad condicional dejarán de ser inspeccionadas para fines de esta semana, anunció el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado Nueva York (DOCCS), diciendo que es una “medida de buena fe” en virtud de la “Ley Menos es Más” (Less is More Act).

DOCCS dijo que estas personas en libertad condicional quedarían exceptas de supervisión para el 31 de marzo en un esfuerzo por acelerar los procesos. El anuncio también explicó que el Departamento tiene hasta septiembre de 2022 para aplicar los créditos “30 por 30” a las personas en libertad condicional, lo que dice que los reos liberadas pueden obtener 30 días de descuento en su sentencia de supervisión por cada 30 días “que no estén en estado de violación”.

“De acuerdo con el espíritu de la ley, el personal de DOCCS inmediatamente se puso a trabajar para implementar algunas disposiciones mucho antes de que la ley entrara en vigencia”, dijo el comisionado interino de DOCCS, Anthony J. Annucci. “Los oficiales de libertad condicional continuarán desempeñando un papel vital para mantener seguras a nuestras comunidades, mientras aprovechan una variedad de recursos para garantizar resultados exitosos para las personas que estuvieron en prisión”.

El anuncio destacó que más de 5,400 personas en “libertad condicional” ya han sido puestas en “libertad total” hasta el momento en todo el estado NY, y se espera que 8,000 se sumen esta semana. El DOCCS también afirmó que al 25 de marzo, había 25,949 personas en libertad condicional bajo supervisión comunitaria en el estado, a diferencia de a 31,019 el 28 de febrero.

La ley “Menos es más” fue promulgada por la gobernadora Kathy Hochul en septiembre de 2021. Tiene como objetivo evitar que las personas sean reencarceladas por infracciones técnicas no penales de la libertad condicional, incluido faltar a los toques de queda, llegar tarde a una cita con un oficial de libertad condicional, cambiar de residencia sin aprobación y no asistir a un programa obligatorio. La ley también permite sentencias de libertad condicional más cortas debido al buen comportamiento y agiliza el plazo en el que se pueden llevar a cabo las audiencias de libertad condicional, explicó Pix11.

La ley ha sido aplaudida por muchos y criticada por otros. En los últimos años varios factores que analistas, líderes sindicales, políticos y los propios ciudadanos han vinculado con el auge de la violencia son las controvertidas reformas de la fianza en el estado NY vigentes desde enero de 2020 con el apoyo del entonces gobernador Andrew Cuomo; la liberación masiva de presos para evitar contagios por el coronavirus; la crisis de salud mental con más indigencia en las calles y el Metro; y la reducción de fondos a la policía promovida por el Concejo Municipal y el entonces alcalde Bill De Blasio.

A fines de agosto De Blasio pasado culpó de la creciente violencia en NYC a la falta de juicios realizados por el sistema penal estatal, paralizado por el coronavirus, afirmando que en total sólo se emitieron 18 veredictos en la primera mitad de 2021. El número fue asombrosamente bajo en comparación con 405 sentencias durante el mismo período previo a la pandemia, en 2019.